La aerolínea Vueling operará en el aeropuerto de Santiago la ruta a Bilbao que había anunciado en abril para el verano en A Coruña. Así lo ha confirmado la compañía a preguntas de este diario, ya que desde hace unos días no es posible comprar en la página web enlaces directos de Alvedro a Bilbao en las fechas anunciadas, y de que esta semana anunciase la incorporación de este destino a la parrilla compostelana. Bilbao era la única ruta que operaría Alvedro y que no estaría duplicada en Lavacolla. Finalmente, Vueling solo la operará en un aeropuerto y será en el compostelano.

Esta decisión se enmarca dentro de la estrategia de Vueling de “concentrar” su oferta en Santiago frente a los aeródromos de A Coruña y Vigo. Esta ruta se ofertará a partir del 16 de julio en el aeropuerto Rosalía de Castro con dos frecuencias semanales —lunes y viernes—, las mismas que había prometido para Alvedro, con la salvedad de que los vuelos de A Coruña estaba previsto que operasen viernes y domingo.

Esta concentración de la oferta es la razón que explica también que la aerolínea hubiese decidido retomar el vuelo con Londres, en este caso, con el aeropuerto de Gatwick, que es su base en la capital británica, desde el Rosalía de Castro y no restablecer la conexión que operaba antes de la pandemia con Heathrow desde Alvedro.

Con este cambio de operativa, que la compañía achaca a decisiones puramente empresariales y desvincula de aportaciones económicas institucionales, como podrían ser ayudas para la promoción, por ejemplo, del Xacobeo, el aeropuerto de Santiago duplica todos los destinos que Vueling oferta en Alvedro, que son Gran Canaria, los sábados; Sevilla, con vuelo todos los días de la semana; Tenerife Norte, los sábados; Palma de Mallorca los miércoles y domingos; y también Barcelona, con frecuencia diaria y con hasta tres enlaces por jornada.

Con la irrupción de la pandemia de coronavirus y la declaración del primer estado de alarma, en marzo de 2020, Vueling tuvo que dejar de operar los vuelos que tenía en Alvedro en virtud del convenio firmado con el Consorcio de Turismo, que incluía el enlace con Heathrow y que se suscribió por valor de 1,8 millones de euros.

Con esta suspensión de los vuelos, el avión que la compañía tenía con base en Alvedro no se ha recuperado, por lo que, actualmente, ninguna de las aeronaves que tiene en funcionamiento la compañía duerme en A Coruña, una variable que afecta a la hora de hacer las programaciones.

En Alvedro, la compañía Volotea sí que oferta, a partir del 25 de junio, el enlace a Bilbao, además de a Menorca. Ambos destinos se operarán con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes. En la página web de Volotea, el enlace con Menorca se puede comprar hasta el 15 de octubre, el de Bilbao, sin embargo, está cargado hasta el próximo año.

Con esta marcha de Bilbao a Santiago, confirmada por Vueling, se cumple lo que ya había avanzado la aerolínea en la presentación de la oferta de verano: que el escenario estaba abierto y que podrían introducirse cambios en la parrilla de los aeropuertos, según la evolución de la pandemia. Actualmente, tras la petición de la aerolínea de rescindir el contrato con el Consorcio de Turismo al no poder volar las rutas que había comprometido por las restricciones sanitarias, Vueling no recibe aportaciones económicas del Consorcio de Turismo para operar vuelos en Alvedro, de modo que las rutas que oferta responden a su apuesta comercial por el aeródromo coruñés. Fuentes de la compañía aseguraron a este diario que la recuperación de Heathrow en Alvedro no está encima de la mesa, condicionada, entre otras variables, por el semáforo británico, que, de toda España, solo considera seguro volar a las islas Canarias.

Conseguir más conexiones, la “orden” de Rey a Turismo

La alcaldesa, Inés Rey, a preguntas de este diario, aseguró ayer que había dado “instrucciones” al concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, y al Consorcio, de seguir “trabajando en la recuperación del slot con Heathrow”, para mantener la conexión directa “con el aeropuerto más importante de Londres”, ya que las conexiones que ofrece son superiores a las que se pueden obtener en otros aeropuertos, como Gatwick o Lutton. “El concejal de Turismo tiene la orden de conseguir las máximas conexiones posibles y, por supuesto, mantener Alvedro como referencia en Galicia y recuperar las cifras que tenía antes de la pandemia”, contestó ayer Inés Rey a la pregunta de si estaban trabajando para paliar la pérdida del enlace con Heathrow con la implantación de vuelos a otros aeropuertos londinenses o, incluso, en la búsqueda de otros destinos internacionales que ofrezcan buenas conexiones.