Una obra de arte, una prenda, un sueño

Cualquier amante de la alta costura puede soñar con lucir un Chanel, un Dior o un Versace. Prendas que se convierten en auténticas piezas de coleccionista. Tesoros. Pero también los principales artistas del siglo XX, como Picasso o Salvador Dalí, exploraron ese mundo, el de las obras textiles, que a partir del 12 de marzo se podrán ver en la Fundación Barrié. Textiles de Artistas es la exposición organizada por el Museo de la Moda y Textil de Londres, fundado por la diseñadora británica Zandra Rhodes en 2003 y actualmente parte del Newham College of Further Education. Esta será su primera vez en España. Se podrá disfrutar, de forma gratuita, hasta el 19 de junio.

Más de un centenar de obras forman parte de esta muestra, que realiza un recorrido por la historia del arte del siglo XX a través de tejidos en los que se encuentran ejemplos de movimientos artísticos clave de Europa y Estados Unidos, como fauvismo, cubismo, surrealismo y pop art. Así, el visitante podrá disfrutar viendo los diseños de Pablo Picasso, Raoul Dufy, Salvador Dalí, Henri Matisse, Sonia Delaunay, Henry Moore, Fernand Léger, Barbara Hepworth, Ben Nicholson, Joan Miró, Andy Warhol y Alexander Calder.

La exposición comienza en la década de 1910 con obras de los artistas de los Omega Workshops de Bloomsbury —Duncan Grant, Raoul Dufy, Sonia Delaunay o Ben Nicholson—, cuyo objetivo era cambiar “la errónea distinción que existe entre las bellas artes y las artes aplicadas”. El pintor fauvista Raoul Dufy fue uno de los primeros en involucrarse en la producción de diseños textiles. Sirvió de ejemplo para muchos otros artistas.

Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando este movimiento dio un paso adelante con la participación de John Piper, Salvador Dalí, Ben Nicholson y Saul Steinberg. Todos ellos aspiraban a crear, con elementos cotidianos, una obra de arte para todos los hogares.

Prendas de vestir, como vestidos, pañuelos o corbatas, alfombras y otros accesorios surgieron de este movimiento que ahora tendrá un espacio en la Fundación Barrié. De hecho, se podrá ver una corbata en color rojo con los relojes derretidos de Dalí, un vestido de Miró y una chaqueta de esquí de Picasso, en tonos amarillos, rojos y marrones, en la que se puede leer la palabra toros. Pero no todos los artistas traspasaron la frontera hacia el textil de la misma manera. Dalí, en su caso, realizó muchas obras de este tipo, pero Picasso no creó su primer estampado hasta 1955, aunque se negaba a que sus pinturas sirviesen para tapizar muebles, sobre todo sofás. “Uno puede apoyarse en un Picasso, pero no sentarse en él”, recogen los organizadores de Textiles de Artistas.

“Esta exposición de artículos de moda y telas decorativas singulares producidos por distintos artistas viene a subrayar la cualidad que poseen los tejidos como medio para combinar el arte y la producción en serie. Con obras de Dufy, Dalí, Miró, Picasso y Warhol que se han descubierto en fechas recientes, confiamos en arrojar luz sobre la práctica artística de mediados del siglo XX”, expone el jefe de exposiciones del Fashion and Textile Museum, Dennis Nothdruf, en declaraciones difundidas por la Fundación Barrié. Geoff Rayner y Richard

Chamberlain son los comisarios encargados de esta muestra que, detallan, “ofrece una notable ocasión de entrever cómo, en otro tiempo, la gente normal fue capaz de entrar en contacto con el arte moderno culto, de una forma personal e íntima, mediante la ropa de diario y los accesorios del hogar”.

Para completar esta muestra, y de forma exclusiva, la Fundación Barrié, que se estrena el 12 de marzo, contará con una selección especial de piezas de artistas y diseñadores del siglo XXI: telas de Howard Hodgkin para Designers Guild, textil diseñado por Zandra Rhodes para Valentino y textil-vestimenta y film de Sterling Ruby, así como un tapiz de gran formato de Damien Hirst para HENI Editions y pañuelo en colaboración con Alexander McQueen, obras cedidas por los propios artistas. Habrá también programación didáctica para complementar la exposición, que se desarrollará en la Fundación Barrié.