Adif aplaza a junio la licitación del contrato para la reforma de la estación de tren

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha vuelto a modificar los plazos para la contratación de la reforma de la estación intermodal y marca el 30 de junio de este año como la fecha en la que se publicará el anuncio de licitación. Lo difundió en el diario electrónico de licitaciones en el que figuran las contrataciones públicas dentro de la Unión Europa, en un anuncio en el que avanza su intención de convocar el concurso con el fin de reducir el plazo de recepción de ofertas, que se estimaba que fuese, al menos, de seis meses, debido a que se trata de una infraestructura de gran calibre.

Adif anuncia, por una lado, la remodelación de la estación de tren, cuyo presupuesto es de 48 millones de euros, como ya se había detallado, pero habría que sumarle el 21% de IVA, por lo que la cifra ascendería a 58 millones. La duración del contrato sería de 42 meses. Por otra parte figura la construcción de elementos comunes de la remodelación del espacio —demoliciones, sistemas de drenaje y agua residuales, un paso inferior, un acceso peatonal y la zona de aparcamiento y viales—, con un presupuesto de ocho millones y una duración de 13 meses. Informa también de la futura licitación, también en junio, del control de estos dos proyectos, el primero de 2,4 millones y el de los elementos comunes, de 403.256 euros.

Se suma así un nuevo retraso a este proceso. En junio de 2019, la Delegación del Gobierno había informado de que la intermodal iba a licitarse de forma inmediata, pero no ocurrió. Adif pospuso esa licitación hasta 2021 para adaptar el proyecto a las nuevas exigencias del Código Técnico de la Edificación. Puso de fecha el 31 de diciembre del año pasado, según recogía el Diario Oficial de la Unión Europea, pero tampoco salió el concurso. Fuentes de Adif explicaron que la nueva planificación situaba la licitación de las obras “en el primer trimestre de 2022” y, de nuevo, se han producido cambios, así que no será hasta junio, según las nuevas estimaciones, cuando se abra el proceso. Sin embargo, tomando de referencia otros contratos anunciados, la previsión no tiene por que ser definitiva.

El primer convenio para esta obra se firmó en 2009. Xunta, Estado y Ayuntamiento volvieron a comprometer su colaboración en mayo del año pasado, para definir las funciones de cada uno.

La remodelación de la estación consistirá en una nueva distribución de las dependencias interiores de la estación, la retirada de marquesina de la fachada principal y la unión de ese espacio con la plaza de San Cristóbal, la construcción de una nueva zona para buses urbanos y taxis en la avenida do Ferrocarril que estará unida mediante un túnel con el aparcamiento de la estación de autobuses y el traslado de algunas oficinas de la terminal a un edificio que se levantará hacia el fondo del complejo. La estación dispondrá de una pasarela peatonal y ciclista sobre las vías que unirá las avenidas de A Sardiñeira y O Ferrocarril. Habrá seis vías y tres andenes, con un nuevo acceso para vehículos, y una parada para buses urbanos. También un aparcamiento anexo y 12.500 metros comerciales para Adif, además de una estación de buses anexa con parking.