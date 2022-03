La continuidad de la huelga fuerza a más empresas a sopesar paros y bajadas de ritmo

El anuncio efectuado el jueves por Hijos de Rivera sobre el posible paro de su actividad productiva en la fábrica de Agrela a partir de este viernes puede ser seguido en los próximos días por más empresas del área metropolitana coruñesa si continúa la huelga de transportistas, ya que las factorías no reciben suministros y tampoco pueden dar salida a su producción, según las asociaciones de empresarios de los polígonos industriales.

Al igual que en los días anteriores, ninguno de los parques empresariales coruñeses fue escenario de incidentes entre los huelguistas y los camioneros que pretenden mantener su actividad, ya que los problemas se producen en los lugares de las carreteras de la comunidad autónoma donde los transportistas se concentran de forma habitual para efectuar descansos. En las líneas siguientes se detalla la situación de las principales zonas industriales de la ciudad y su entorno a causa de esta huelga.

Agrela. Teresa Firvida, gerenta de la asociación de empresarios de este polígono, señala que no se han producido incidentes, por lo que hay una “aparente calma”, pero que los camiones no se atreven a salir, lo que lleva a algunas empresas a plantearse la interrupción de su actividad. “No llega mercancía y la que está dentro no puede salir”, comenta Firvida, a quien las empresas de Agrela le transmiten que si continúa la huelga se verán obligadas a paralizar su producción, como ya anunció Hijos de Rivera, cuya sede central está en este polígono, que podría hacer por el bloqueo en la llegada de materias primas y la imposibilidad de abastecer a sus clientes. La asociación “no tiene constancia” de que las medidas que el Gobierno dice haber puesto en marcha para garantizar el derecho al trabajo de los transportistas estén causando algún efecto, por lo que exige que se tomen medidas, ya que asegura que se ejercen “coacciones” a quienes deciden trabajar. La entidad ha dirigido escritos a la Subdelegación del Gobierno y a la Xunta y está en contacto con los responsables de todos los polígonos y las asociaciones empresariales para reclamar al Gobierno que resuelva esta situación. “Cada día que pasa se pierde dinero”, advierte Firvida.

Sabón. “Las empresas dicen que tendrán que tomar medidas si se prolonga la huelga”, manifiesta Marta Marzoa, gerenta de la asociación de empresarios de Sabón, donde alguna factoría ya trabaja a menor ritmo de lo habitual para evitar problemas y otras se plantean parar su producción ante los trastornos que les ocasiona la falta de materias primas y de materiales, así como la imposibilidad de transportar sus productos. Para estos empresarios, la huelga “es la gota que colma el vaso” tras la fuerte subida de los precios de la energía y de las materias primas en los últimos meses, situación que ya hizo parar su actividad a Ferroatlántica, cuya actividad le obliga a efectuar un alto consumo de energía, y paralizó las obras de la avenida de la Diputación en este polígono por la falta de materiales. Al igual que en Agrela, las calles del polígono se caracterizan estos días por la escasez de vehículos pesados en circulación, ya que muchos de ellos están aparcados en los márgenes.

Pocomaco. Pese a que tampoco en este polígono se han producido altercados con los huelguistas, sus avenidas están vacías de camiones en estos días, según refiere el gerente de su asociación de propietarios, Alfredo Candales, para quien “llama la atención el poco tráfico de camiones”. La inexistencia de fábricas en este parque empresarial, en el que la práctica totalidad de las empresas se dedican a la distribución comercial y cuentan con naves para el almacenamiento de sus mercancías, hace que por el momento ninguna de ellas se plantee el paro de su actividad a causa de la huelga. Según Candales, las compañías del sector de la alimentación son en la actualidad las más perjudicadas por esta situación, ya que, aunque pueden distribuir sus productos hacia los establecimientos de venta mediante sus propios vehículos, sus almacenes están empezando a verse afectados por la falta de mercancía porque las agencias de transporte no se la pueden facilitar al verse coaccionados por los huelguistas, por lo que es previsible que en los próximos días haya problemas de abastecimiento de algunos productos si se mantiene esta situación.

La Sinfónica de Galicia también se ve afectada

Los problemas generados por el paro de los transportistas llegan incluso a la actividad cultural, ya que la Orquesta Sinfónica de Galicia anunció la suspensión del concierto que estaba programado para este sábado en Vilagarcía de Arousa “ante la imposibilidad de garantizar su traslado por la huelga de transporte”. En cada actuación que se produce fuera de A Coruña, la formación desplaza el instrumental de los músicos en vehículos de transporte, que en esta situación no podrán circular. La Sinfónica de Galicia ofrecerá la misma actuación en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña a las 20.00 horas y además de forma gratuita. El concierto será dirigido por Anja Bihlmaier, titular de la Reisdentie Orkest de La Haya y contará además con la presencia del pianista Steven Osborne, que interpretará el Concierto en sol mayor de Maurice Ravel. El programa se completará con la Sinfonía nº 7 de Antonín Dvorák.