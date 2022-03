Unos 200 trabajadores de la refinería de Repsol en A Coruña y de empresas auxiliares cortan hoy el tráfico en la carretera AC-415, delante de la factoría, tras fallecer ayer uno de los dos operarios de una subcontrata heridos en el accidente registrado en la central el pasado sábado, día 26. Tras la concentración de ayer a mediodía, convocada por el comité de empresa de la planta coruñesa, los trabajadores de las auxiliares que prestan servicio en la refinería decidieron en asamblea movilizarse este miércoles, a partir de las 08.00 horas para exigir más prevención en las instalaciones. Alrededor de dos centenares de personas mantienen cortado, desde primera hora de la mañana, el tráfico en la carretera que da acceso al recinto de Repsol -el tramo de la avenida de Fisterra que comunica A Coruña con Meicende-, lo que está desencadenando algunos problemas de tráfico en los accesos al polígono de Agrela, puesto que el tráfico se desvía por la carretera nueva de San José entre Meicende y Agrela, según informa la Policía Local, que sitúa el principal foco de retenciones en la glorieta de Severo Ochoa con la calle Newton, dentro del polígono de Agrela.

La concentración que a esta hora mantiene cortado el tráfico delante de la refinería de A Coruña llega apenas 24 horas después de que ayer se conociera la muerte de Unai Martínez, uno de los dos trabajadores heridos en el accidente laboral ocurrido el pasado sábado en la refinería de A Coruña. Cientos de trabajadores se concentraron ya ayer en las inmediaciones de las instalaciones de Repsol en señal de duelo, pero también para reclamar que la investigación sobre el accidente mortal aclare las circunstancias en las que se produjo. Y al menos dos centenares de operarios están hoy, de nuevo, concentrados delante de la refinería.

En señal de duelo por el fallecimiento este joven de 35 años, que trabajaba para una de las subcontratas de Repsol, la empresa Nervión, en las labores de parada técnica, la factoría suspendió este martes la jornada de trabajo y convocó a los trabajadores a un minuto de silencio, que se celebrará este miércoles, a las 12.00 horas. Unai Martínez era muy conocido en la ciudad por su deportivismo y también por su activismo social, sobre todo en su barrio, Palavea. El otro trabajador herido continúa ingresado en el hospital.

La empresa abrió el lunes una comisión de investigación, en la que están representados los trabajadores de Repsol a través de sus sindicatos, sin embargo, según comentó el enlace sindical de Comisiones Obreras en Nervión, Esteban García, no hay ningún miembro de la subcontrata en este órgano, algo que no consideran adecuado los trabajadores.

La CIG, que es el sindicato mayoritario en la refinería, ha tomado la decisión de personarse en la causa si se abren diligencias de investigación, con el objetivo de conocer en qué circunstancias se produjo el accidente. Tras la concentración convocada ayer por el comité de empresa, a las 13.45 horas, los trabajadores de las empresas auxiliares que prestan servicio en la refinería decidieron en asamblea movilizarse este miércoles, a las 8.00 horas para exigir más prevención en las instalaciones.

El delegado de la CIG en Repsol, Ventura Agis, reclamó este martes a la empresa, en declaraciones a este diario, que se extremen las precauciones para evitar más accidentes laborales en las instalaciones de la refinería. El sindicato considera que la ambulancia que hay en las instalaciones tiene que ser medicalizada, incluso durante las paradas técnicas. Afea también a la empresa que no permita que en la comisión de investigación haya asesores y que no estén los operarios de Nervión. El secretario xeral de Comisiones Obreras de Industria en Galicia, Víctor Ledo, anunció ayer que el sindicato no dudará en acudir a los tribunales para esclarecer las causas del siniestro.

Esteban García denunció este martes que los trabajadores que prestan servicio en la parada técnica de Repsol lo hacen a bajo precio y demandó más formación en seguridad para los operarios que realizan estas tareas de mantenimiento en la factoría. “Cuando yo empecé, no sabía nada, pero había profesionales que me enseñaron, hoy en día no hay nada de eso”, denunció García. También UGT urge a la empresa a que no escatime en la prevención de los accidentes laborales. García solicitó “unidad” a los operarios.

“Este no es un trabajo normal, es un trabajo con unos riesgos importantes”, incidió Ledo que, a falta de lo que diga la investigación de los hechos, apuntó a que en la tubería en la que estaban trabajando los dos hombres podría haber ácido sulfhídrico.

“Esto no es una charcutería ni una expendeduría de tabacos, esto es un polo petroquímico en el que el día a día incluye productos tóxicos, trabajos penosos y peligrosos que, en muchas ocasiones, ni se cumplen ni se abonan. Existe un riesgo cada vez que entran por la puerta y demandamos que la empresa principal extreme las medidas de seguridad en la refinería”, comentó el responsable comarcal de Comisiones-Industria en A Coruña, Arturo Julián. En la parada que empezó el 10 de marzo, aproximadamente 250 trabajadores pertenecen a la subcontrata Nervión.