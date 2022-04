Otra víctima de los raíles: “Deben taparse o retirarse”

Los raíles del tranvía turístico en parte del paseo marítimo entrañan riesgos de los que han sido víctimas conductores de vehículos de distinto tipo. El mantenimiento de esta infraestructura en desuso ha supuesto recientemente al Concello tener que afrontar, según un fallo judicial, una compensación al conductor de un coche que sufrió un accidente en 2019 al perder el control del volante cuando circulaba sobre los raíles en As Lagoas. Este es un ejemplo de accidente; hay más, como el que hace casi dos semanas tuvo el coruñés Rodrigo Abelenda al caer de una moto cuya rueda delantera quedó atrapada en uno de los raíles a la altura del hotel Meliá María Pita. El fuerte golpe que sufrió en una rodilla lo tiene inmovilizado en casa sin poder apoyar el pie, de baja laboral y a la espera de someterse a una resonancia para conocer el alcance de la lesión.

Profesionales del transporte consultados esta semana por este diario son partidarios de que el Ayuntamiento cubra la totalidad de la infraestructura sin uso del paseo para evitar más siniestros. Abelenda secunda la postura. “Esos raíles deben retirarse o taparse. No lo digo por haber sufrido un accidente, es que al llegar al hospital para examinarme de la caída en Urgencias los médicos me contaron que los esguinces por accidentes en los raíles son habituales. Incluso dijeron que yo había tenido suerte porque otros heridos tuvieron que estar un tiempo en silla de ruedas”, cuenta.

El accidente de Abelenda se produjo el 25 de marzo a las ocho de la tarde y sin que la calzada estuviera resbaladiza. “Venía de trabajar y me dirigía a Monte Alto en moto alquilada hacia mi coche. Al dejar la rotonda del hotel Meliá me cambié al carril derecho y al volver al izquierdo la rueda delantera entró en el raíl. Al querer sacarla patinó, la moto se fue al suelo y mi cuerpo cayó sobre el lado izquierdo. La rodilla me dolía muchísimo y llegó la ambulancia”, relata.

La radiografía desveló que el golpe no supuso la rotura de ningún hueso, pero Abelenda, con muletas a mano para moverse por casa, lleva desde entonces sin poder apoyar el pie en el suelo, por lo que teme tener roto el ligamento. La resonancia dirá, espera que “pronto”.

Taxistas y repartidores de mercancías señalan que puntos como la incorporación a la avenida de Navarra frente a la Torre de Hércules y la rotonda del hospital Abente y Lago son más peligrosos que otros. El fallo judicial señala que, al dejar de funcionar el tranvía turístico, los raíles “han dejado ya de ser justificables” y son “un elemento innecesario y además causante de un riesgo cierto”. El Concello, que ha cubierto parte de los raíles en algunas zonas, indica ahora que prevé su cobertura total, pero no mediante una actuación específica, sino según intervenga en los puntos del paseo en los que aún hay raíles.