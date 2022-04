Sareb posee 42 viviendas en A Coruña, pero rehúsa decir cuántas puede ceder al Concello

La Sareb, la sociedad creada en 2012 para deshacerse de las propiedades inmobiliarias tóxicas de las cajas tras el colapso de la burbuja, posee 42 viviendas en propiedad en A Coruña, a las que se sumarán varias propiedades en el Orzán que ha adquirido recientemente tras una venta judicial y que, según la compañía, todavía no se han contabilizado. Fuentes de la sociedad indican que ha habido conversaciones “recientemente” con el Concello para vender o alquilar propiedades que no han fructificado porque “actualmente nuestro parque de vivienda en A Coruña no es tan amplio”, y además, no todas están disponibles para una cesión, si bien rehúsa señalar cuántas.

El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, afirmó en el pleno de ayer que no había viviendas disponibles, y la Sareb indica que no todas sus propiedades se pueden ceder: entre estos se encuentran pisos en comercialización, en “proceso de adecuación”, con ocupantes o alquilados. Un juzgado vende nueve pisos del Orzán a particulares y a la Sareb para saldar una deuda El Ayuntamiento no ha querido hacer declaraciones acerca de las conversaciones con la Sareb, pero fuentes de la sociedad indican que “estamos abiertos” tanto a venderle pisos al Ayuntamiento como a cederle temporalmente propiedades para que las destine a alquiler social. Ninguna de estas entregas, sin embargo, sería gratuita, pues la cesión temporal sería a cambio de un pago. Hasta el momento, según datos de la empresa, ha vendido 375 pisos a diferentes administraciones en todo el país para dedicarlos a vivienda social “en condiciones ventajosas”. Entre 2013 y 2020 la sociedad vendió 72 viviendas dentro del municipio, pero ninguno de ellos lo adquirió una Administración pública. Pisos cedidos a la Xunta Aunque las ventas son su objetivo preferente, la Sareb también cede temporalmente viviendas para alquiler social a administraciones públicas a través de convenios de colaboración, y lleva unas 3.300 entre comunidades autónomas y ayuntamientos. No hay ningún acuerdo en este sentido con el Ayuntamiento, pero la Xunta gestiona 49 viviendas cedidas de esta manera por la Sareb, y, según fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, parte se encuentran en el municipio. Miño pagará 125 euros al mes a la Sareb por cada vivienda y asumirá los impuestos De acuerdo con fuentes de la Sareb, estos convenios nunca suponen una cesión gratuita, y hay unos precios estándar de 75 euros mensuales si el piso ya estaba ocupado antes de la firma del convenio y de 125 si la vivienda estaba cedida. El convenio firmado recientemente con el Concello de Miño, por el que este recibió una docena de viviendas del llamado banco malo que ofrecerá a vecinos sin recursos, mantiene estos precios, y el Ayuntamiento se hace cargo de los gastos de gestión y administración, así como del pago del IBI, Al cabo de los cuatro años de vigencia, las viviendas volverán a la Sareb. A mayores de las viviendas, la Sareb posee en A Coruña 20 locales para uso terciario, 74 fincas y otras 85 propiedades, como garajes. A estas se suman otras 235 inmuebles que forman parte de obras en curso, correspondientes a sus promociones de obra nueva. Hace dos años, la Sareb creó una sociedad, Árqura Homes, para promocionar obras de nueva construcción y rehabilitación, asociada con Aelca. Tiene tres proyectos con inmuebles a la venta en A Coruña: la rehabilitación de un edificio del Campo da Leña (del que solo queda por vender un local comercial), el esqueleto de Anella Coruña en la ronda de Nelle, 69, que ofrece 59 viviendas, y Arlo Coruña, en la calle Pedro Fernández, un futuro edificio de 52 pisos.