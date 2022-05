Vueling cancela desde junio sus rutas a Sevilla y Valencia

Vueling dejará de operar las rutas a Sevilla y Valencia desde A Coruña a partir de junio. En su página web ya no hay opción de comprar billetes a partir de ese mes —el último disponible para Valencia es el 30 de mayo, y el de Sevilla, el 8 de junio— y la compañía aérea asegura que “no hay plan de mantener” estos enlaces en la temporada de verano en el aeropuerto coruñés de Alvedro, aunque no aclara si se trata de una decisión definitiva.

Fuentes de la aerolínea señalan que “de momento no se tiene pensado abrir a la venta” los billetes para junio. No explican si se trata de una nueva estrategia o es una consecuencia más de la pandemia. A principios de mes, Vueling cerró definitivamente su base operativa en el aeropuerto de A Coruña, al igual que en Madrid y Oviedo, con el argumento de la ineficiencia de tener aviones estables en estos aeródromos. A pesar de la clausura, la compañía decidió mantener sus rutas desde Alvedro: París y Londres, financiadas por el Consorcio de Turismo; Palma de Mallorca —todavía no tiene vuelos a la venta—, Sevilla y Valencia. Estos dos últimos, sin embargo, se caen ahora de la programación veraniega. Hace pocos meses ya había anunciado que descartaba recuperar los enlaces a Málaga, Bilbao y Tenerife.

A Coruña seguirá conectada a Valencia a través de Volotea, que resultó adjudicataria de la línea ofertadas por el Consorcio de Turismo en el concurso para ampliar la oferta de Alvedro. Realiza la ruta por unos 193.000 euros anuales en concepto de promoción de A Coruña como destino turístico. La conexión a Sevilla, sin embargo, solo la hacía Vueling que, de momento, no tiene intención de recuperarla tras el mes de junio. Se pierde así el cuarto destino que más pasajeros mueve en la ciudad, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Bilbao.

VUELOS DIRECTOS DESDE A CORUÑA

Con estas dos cancelaciones, Vueling se queda con una única ruta nacional desde Alvedro: Barcelona. Es, además, la única aerolínea que opera vuelos internacionales desde al aeropuerto coruñés. Enlaces a Londres (Gatwick) y París (Orly) que recuperó este año. Lo hace también a través de la convocatoria de Turismo. El contrato de Londres está valorado en 363.000 euros anuales. Vueling ya viajaba antes de la pandemia a la capital inglesa, a Heathrow, una conexión que se perdió por el COVID. Ahora aterriza en Gatwick, otro de los aeropuertos londinenses, aunque más alejado y con menos conexiones que el anterior.

Esta aerolínea también resultó adjudicataria del concurso convocado por el Consorcio de Turismo para operar el enlace a París-Orly, cuyo contrato asciende a 332.000 euros al año.