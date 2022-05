PSOE y PP aprueban limitar a 5.100 metros cuadrados el uso comercial en la intermodal

La intermodal suma garantías plenarias y la sesión de ayer reforzó la aprobación a la modificación del planeamiento municipal en dos ámbitos de la futura estación para facilitar accesos que hace tres meses habían recibido el visto bueno inicial y ahora lo tienen provisional. Con el voto favorable del PP y las abstenciones de Marea Atlántica, BNG y la concejal no adscrita, el Pleno aprobó que la intermodal incluya comercios y negocios en los 5.100 metros cuadrados que el Gobierno local, con el cambio en el plan general, permite al administrador ferroviario Adif.

La superficie para usos terciarios, cuestionada por los grupos que se abstuvieron, es notablemente inferior a la prevista en los diseños originales de la intermodal, de 45.000 metros cuadrados, según recordó el edil de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego. La oposición, salvo el PP, criticó el mantenimiento de los 5.100 metros cuadrados para uso comercial porque considera que perjudican la actividad comercial de los barrios del entorno, en especial Os Mallos, al igual que ha señalado la asociación comercial Distrito Mallos, y satisfacen los intereses lucrativos de Adif.

El Gobierno local, que rechazó las tres alegaciones presentadas al cambio urbanístico —una de ellas de Marea—, argumentó que “5.100 metros cuadrados no son un centro comercial” y defendió que la reordenación de los ámbitos “revitalizará Os Mallos, A Sardiñeira y Elviña” y creará “un entorno más atractivo, renovado y reactivado económicamente”. “Queremos que la intermodal sea un centro de actividad social”, resaltó Díaz Gallego.

El PP, único grupo que aprobó la modificación urbanística tramitada por el Ejecutivo local, destacó el “trabajo adelantado” de la Xunta en el desarrollo de la estación intermodal, con el inicio de la licitación de la terminal de autobuses y el aparcamiento subterráneo. El concejal Antonio Deus reclamó más celeridad en los trámites al Gobierno central, responsable de la reforma de la terminal ferroviaria, cuya licitación llegó a anunciarse en junio de 2019 y aún no está en marcha. Posteriormente, a través de una nota, el PP destacó que su grupo “salvó la estación intermodal con sus votos para la mayoría absoluta necesaria” para aprobar el cambio urbanístico en el plan general.

Marea admitió sentirse contrariada por el rechazo a sus alegaciones, negó que la intermodal sea un “equipamiento de proximidad” y censuró que el Ejecutivo socialista permitiera desarrollar usos terciarios frente al “temor” de los comerciantes de Os Mallos por los efectos negativos en sus negocios, como apuntó el concejal Iago Martínez. Avia Veira, edil nacionalista, criticó que Adif se apoye en “términos de rentabilidad, no sociales ni medioambientales” para explotar la intermodal. Y la concejal no adscrita Isabel Faraldo se preguntó por si la anunciada revitalización de los bajos comerciales vacíos tendrá relevancia en Os Mallos con la superficie comercial que tendrá la futura estación.

Solo el PP defiende la pasarela sobre la ría

Marea Atlántica, con una moción que propone participación pública, consenso político y un estudio de alternativas, encabezó el rechazo que la Corporación local, salvo el PP, manifiesta por la pasarela de peatones y ciclistas anunciada por Alberto Núñez Feijóo para conectar A Coruña con Oleiros. Los populares rechazaron la iniciativa que sí apoyaron los demás grupos, en la que se insta a la Xunta a “implicar a todas las administraciones”, abrir un proceso de participación ciudadana y presentar alternativas con más garantías medioambientales a la propuesta del Gobierno gallego. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, calificó el diseño del proyecto presentado como “el peor desde el punto de vista paisajístico y patrimonial”. Marea resaltó que no se ajusta al Plan de Ordenación del Litoral y no tiene en cuenta medidas de adaptación al cambio climático. Otros grupos censuraron a la Xunta por centrarse en un plan como el de la pasarela sin avanzar planes en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la educación. Concello y Xunta mantendrán hoy una reunión para tratar distintos asuntos de movilidad en las zonas de As Xubias y el hospital.