El Concello rechaza pagar intereses en la compensación a Tranvías por la pandemia y darle 5,5 millones más

La Junta de Gobierno Local aprobará hoy la desestimación de las alegaciones presentadas por la Compañía de Tranvías a los acuerdos adoptados el 22 de junio mediante los que acordó la concesión de una ayuda estatal de 5,4 millones de euros para compensar la caída de sus ingresos durante la pandemia y el rechazo al pago de otros 5,5 millones para recuperar el equilibrio de la concesión y por la bajada de las tarifas aplicada a comienzos de 2019, así como por la negativa a subirlas hasta los 1,39 euros por viaje ese mismo año.

Tranvías planteó en sus alegaciones la exigencia de añadir intereses de demora a la subvención del Estado por el supuesto retraso del Concello en su concesión, a lo que el Gobierno local se opone negando que se haya superado el plazo de tres meses fijado por la legislación desde que se reconoce la obligación de efectuar el pago., ya que todavía no se ha hecho.

El pago de esta ayuda recibió un reparo del interventor municipal, que cree que no debe incorporarse a los costes del servicio el beneficio industrial de la compañía, fijado por el Concello en el 15% y que sería de dos millones euros, ya que entiende que supondría “un auténtico seguro de beneficios mínimos o un resarcimiento de todos los perjuicios sufridos”. Advierte de que así los ingresos superarían en 1,7 millones a los costes del servicio, cantidad que entiende que debería ser devuelta al Estado. El reparo no impide el pago de la ayuda porque al ser los fondos estatales, no afecta a las arcas municipales.

El Gobierno local rechaza además de nuevo la compensación de 3,8 millones exigida por Tranvías para mantener el equilibrio económico del contrato, que considera alterado por el descenso de ingresos motivado por la pandemia. Al igual que hizo en junio, argumenta que ese hecho “no ha ocasionado un riesgo imprevisible que haya provocado una ruptura sustancial en la economía” del servicio.

A pesar de admitir la caída de los ingresos y la demanda, el Concello entiende que no se ha producido “un desequilibrio económico en el tiempo y de especial y exorbitante desproporción”. Recuerda que la jurisprudencia exige que concurran esas circunstancias para que se apruebe la compensación para el mantenimiento del equilibrio económico del contrato por riesgo imprevisible.

Pero la pandemia y sus consecuencias para el transporte público son para el Gobierno local “parte del riesgo y ventura de la concesión”, debido a su “corta duración en relación al plazo total de la concesión”, que es de 38 años, y a los beneficios medios anuales que obtiene la empresa.

Reducción de tarifas

El acuerdo de la Junta de Gobierno también se opondrá a conceder una compensación de 1,7 millones por la reducción de las tarifas de 1,30 a 1,20 euros aprobada por el Ejecutivo municipal de Marea Atlántica en 2019 y el rechazo a incrementarlas ese mismo año hasta los 1,39 euros. Tranvías había solicitado esas cantidades tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que estimó el recurso que presentó contra esta decisión. La razón de esta desestimación es que ese fallo judicial ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo, por lo que la resolución todavía no es firme.