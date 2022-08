“En la profesión del cómic hay que ser entusiasta”

La dibujante gallega Emma Ríos es una de las representantes de casa en esta edición de Viñetas desde o Atlántico. Este jueves ofreció una charla conjunta con David Rubín. Ríos está inmersa en un proyecto personal, Anzuelo, al tiempo que lo compagina con otros trabajos de dibujo e ilustración que sirven de financiación.

Anzuelo es su gran proyecto en la actualidad. ¿De qué trata y en qué etapa creativa se encuentra?

Aún es pronto para comentar demasiado porque necesito trabajar más en él. Es un proyecto con el que llevo ya un montón de años. La gestación supone mucho tiempo entre que se te ocurre la idea, empiezas a investigar. Cuando me meto en algo como esto, lo hago a tope. Si voy a hacer algo sobre el mar, todo lo voy a relacionar con esto. Tiene también partes de una historia de terror, entonces voy a leer libros de este tipo solo relacionados con temas que me interese. Es un proceso bastante largo y que tengo en la cabeza desde hace mucho. Empecé a trabajarlo en 2020, justo antes de la pandemia.

¿La cuarentena afectó al desarrollo de esta obra?

Originalmente tenía un carácter nihilista, pero fue cambiando y buscando salidas personales a aquel ambiente que estábamos viviendo. Aun así, ya he avanzado más de la mitad. Debido a la crisis del papel, quiero tenerlo todo cerrado y preparado de cara a la publicación. Tengo escrita toda la segunda parte y estoy a punto de terminar el color de la primera. Durante este año voy a dibujar la segunda parte y luego entraremos en el proceso de publicación.

Una de los trabajos paralelos que realizó junto a Anzuelo fue el diseño de una carta del juego de rol Magic: The Gathering. ¿Cómo surgió esa oportunidad?

Fue una edición especial que sacaron para el juego. Buscaban artistas de línea, más relacionados con el sector del cómic. Yo fui una de las seleccionadas. Me pidieron que dibujase un personaje que es una mujer lobo, y había que presentar el diseño de ella así y también cómo luciría sin transformarse. Fue muy sonado porque era muy diferente a la dirección artística del resto de del juego. Me resultó gracioso porque yo jugué mucho con las cartas de Magic hace años, y ahora vuelve a estar de moda.

¿Cómo vivió el éxito de esa ilustración?

Fue muy ilusionante. Yo soy creadora, pero antes de eso soy también una fan. En la profesión del cómic hay que ser entusiasta porque un día estás arriba y al siguiente, muy abajo. A mí me dieron la carta de Magic porque había ganado un Eisner. Ya he trabajado con ilustración, pero lo mío es el cómic. Normalmente escojo proyectos que me parecen interesantes y divertidos para financiar Anzuelo, que es mi proyecto personal. Al final, todo el trabajo es mi excusa para comprarme cómics, juegos y este tipo de cosas.