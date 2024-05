Javi Vega: “De favor en favor, casi damos un susto”

A Javi Vega (Leganés, 1988) le llueven las llamadas desde A Coruña esta semana. Quiso el destino situar a su Lleida como un juez externo de la última jornada de LEB Oro con la lucha por el ascenso a la ACB entre dos de sus exequipos, el Leyma (tres temporadas) y el San Pablo Burgos (cinco). Porque si los catalanes ganan a Menorca, da igual lo que hagan los naranjas, serían primeros incluso perdiendo. Pero si pierden, entonces los de Diego Epifanio están obligados a ganar y si no lo hacen, los beneficiados serían los burgaleses (siempre que también se impongan al Alicante). Sin decidirse entre papá y mamá, tira por la tangente: “Que gane el mejor”. Aunque sí que cree que el Leyma lo tiene “en su mano”, avanza que él y los suyos, entre los que se incluyen otros dos exnaranjas, Osvaldas Matulionis y Djordje Simeunovic, saldrán a por todas en su partido porque lo necesitan para garantizarse el mejor puesto en el play off en el que pujar por el segundo billete a la ACB.

“De favor en favor, casi damos un susto”, se ríe Vega. “Llevan no sé cuántas jornadas los compañeros pidiéndonos favores, que si ganad a Estudiantes, que si ganad a Gipuzkoa... y al final casi nos metemos nosotros”, dice el que el año pasado era capitán del Leyma. “Da la casualidad que somos tres ex y que indirectamente pueden depender de nosotros. Pero depende de ellos. Si ganan en Melilla no necesitan nada más”, analiza. “Qué mejor broche es ganar en Melilla y subir ganando, sin mirar a otro lado. Y nosotros ya no es hacer favor o no al Leyma, es que tenemos que ganar porque si no ganamos nos puede coger Tizona y caer incluso hasta la quinta posición y jugar contra Gipuzkoa... nos interesa solo por nosotros ganar. Si le hacemos el favor al Leyma, ese trocito de corazón que dejé allí se alegrará por ellos”, añade. “Lo tengo muy dividido. Que suba al mejor y para eso lo mejor que puede hacer el Leyma es ganar. Ha hecho un temporadón y lo tiene en su mano. Que gane y que no tenga que mirar nuestro marcador”, indica.

Para Vega, el posible ascenso del Leyma sería la culminación de un proyecto que, dando pasos muy pequeños, pero siempre seguros y hacia adelante, ha llegado muy lejos. “Llegué en el año postpandemia y ya el año anterior no ascendió porque cuando se paró la liga iba tercero, pero casi por carambola. En mi primer año, hicimos la mejor temporada del club y llegamos a semifinales. Ya se estaba acariciando”, valora. “El año pasado, llegamos muy fuerte al play off y tuvimos ese tropiezo —derrota contra el Gipuzkoa en cuartos—”, continúa. “Pero ves que se está rozando. Y este año pintaba, quizá no de ascenso directo, pero que iba a ser top tres de la liga. Y al final lo tiene en su mano”, repasa e insiste: “Estaba comprando papeletas y si no fue el año pasado y si no es este, el siguiente va a ser. Es merecido y bien construido con un proyecto sólido que fue creciendo poco a poco”.

Es una de las claves del Básquet Coruña. Despacio y con buena letra. “Roberto (Cibeira, el presidente) y compañía saben del potencial que tienen. La ciudad es potente económicamente. Y ellos han ido primero a intentar captar la masa social, que este año explotó. El año pasado sembramos la semilla y este se están viendo los frutos. Más que el ascenso, la mayor victoria es ver el Palacio lleno las cuatro o cinco últimas jornadas”, dice y vaticina que si el Leyma asciende, el apoyo va a ser todavía mayor: “Yo ya tuve la experiencia de Burgos y me parecía que iba a ser un poco parecido, que los que ya se han subido al barco ya no se van a bajar. Creo que el año que viene, van a meter cinco mil personas por partido fácil dependiendo al final de dónde quieran jugar. En A Coruña gusta mucho el deporte y gusta mucho el baloncesto”.

Su Lleida es uno de los equipos más en forma y aunque ya sin opciones de ascenso directo, se ha ganado a pulso convertirse en uno de los rivales a batir en el play off. “Vamos muy lanzados, pero todavía tengo la experiencia reciente del año pasado con el Leyma. Hay que ir con cautela. Es cierto que de los últimos 26 partidos, ganamos 20. Pero el play off es otro mundo”, valora y no cree que el rendimiento sea una sorpresa. “Las últimas temporadas ya fueron bastante buenas, siempre arriba. De hecho acabamos de superar el récord de victorias que era precisamente del año pasado. Pero tras la marcha de Carrera y Juani Marcos, la gente podía pensar que podíamos dar un paso atrás. Pero se contaba con nosotros al menos para el play off”, asegura.

