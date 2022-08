Vecinos de Eirís y Os Castros alegan contra el plan de accesos en la ampliación del hospital

La asociación de vecinos de Eirís y la de Oza-Gaiteira-Os Castros han formulado alegaciones contra el plan de accesos de la Xunta para la ampliación del hospital, que está a exposición pública hasta hoy y que el Ejecutivo gallego prevé gestionar como Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para que las gestiones se agilicen. A las enmiendas presentadas por las entidades se suman las de particulares que también tendrán que ser tenidas en cuenta a la hora de decidir si el PIA sale adelante o si, tal y como piden los vecinos, se frustra. Preguntado por este diario, el BNG confirmó que no presentará alegaciones a este proceso y Marea Atlántica estudiaba ayer si presentar sus propuestas a este plan.

Los vecinos de Eirís hacen hincapié en que no se incluyen alternativas a la construcción del hospital en ningún otro lugar que no sea el elegido por la Xunta en las inmediaciones del actual complejo, también en la necesidad de que el proyecto siga el cauce ordinario de evaluación estratégica para que se puedan incluir ubicaciones alternativas. Esto afecta a la exposición visual y alertan de que incumple la ley de costas, que prohíbe la acumulación de volúmenes a menos de 500 metros del límite interior de la ribera del mar, y que será visible desde casi toda la ciudad de A Coruña y desde los concellos Oleiros, Cambre y Culleredo. Se quejan también de que el proyecto de ampliación se lleva por delante “como mínimo, 22 viviendas, restos arqueológicos, la laguna del parque de Eirís y gran parte del propio parque”. Alertan, además, de que la mitad de las habitaciones no tendrá luz natural, ya que estarán siempre a la sombra.

Las alegaciones presentadas por los vecinos de Oza-Gaiteira-Os Castros se quejan de que en las imágenes los accesos planificados no quedan claramente definidos y que, con la inclusión de solo una vía de alta capacidad no se garantiza la evacuación del hospital. También hacen hincapié en que no incluye la afección de este proyecto al carril bus ni alternativas de movilidad peatonal, y alertan de que la obra ha de ser energéticamente sostenible para contribuir “a la lucha contra el cambio climático”. Otra de sus propuestas es la construcción de otra vía de alta capacidad que enlace con la AC-10, que es viaducto de As Xubias, y también denuncian que no se incluye un estudio de los “casi veinte bienes catalogados en el entorno”, y solicitan que no sea admitido a trámite el borrador.