El Dépor, “preparado” para el vértigo: “Tiene que confiar en lo que hace”

Mayo. Mes de finales, despedidas y sellar objetivos. De cerrar temporadas y mirar de frente al vértigo. El Deportivo ha entrado en el verdadero tramo final y todo lo que le queda es una cuenta atrás. Una carrera sin tiempo para frenar hacia la Segunda División en la que los coruñeses parten de “una posición privilegiada” después de haber “construido” su identidad ganadora en la segunda vuelta “a través de una primera de mucho sufrimiento”. Así lo explica Tito Ramallo, exentrenador del Fabril, que reflexiona tras el empate del Arenteiro el domingo en el último minuto: “Hay que darle al resultado de ayer (por el domingo) la importancia que tiene. No tiene que llenarte de dudas de repente cuando vienes de unas semanas contagiando confianza hacia ti y hacia los demás. No vamos a abrir una herida cerrada. El Dépor viene de una primera vuelta que era el infierno y ahora, en un momento que te permitiría conseguir el ascenso muy rápido, no se ha dado, pero hay que seguir. No queda otra. Darle un dramatismo mayor sería una equivocación”.

En esta línea se encuentra también José Luis Lemos, quien cuenta con un par de ascensos en su currículum y no cree que el empate del domingo deba afectar a la plantilla después de la gran segunda vuelta que están haciendo. “No debe minarle más allá de saber que hay que seguir dando el 100%. Están en un punto de confianza tan alto que saben que si dan un buen nivel, depende de ellos”, remarca. A lo que añade que la clave en los momentos decisivos es “relativizar”. A fin de cuentas, “rematarlo siempre cuesta”. “Cerrar un objetivo no va a ser inmediato”, analiza Lemos.

"El Deportivo se ha construido a base de sufrimiento en la primera vuelta" Tito Ramallo

Tito Ramallo también sabe lo que es ascender. Cree que el Dépor “está preparado” para afrontar el tramo final de campeonato con solvencia. Los de Idiakez son líderes, algo impensable en la primera vuelta, y, además, con margen. Aventajan en cuatro puntos al Barça Atlétic, que todavía debe visitar Riazor. “Desde el primer día se sabía que no iba a ser fácil. Mentalmente lo que tiene que hacer el equipo es seguir afrontando la liga como lo venía haciendo todo este último tramo. Está haciendo una segunda vuelta espectacular. Tiene que seguir confiando en lo que le ha llevado a este punto. Esta semana debe centrarse única y exclusivamente en Sestao. Y, a partir de ahí, seguir jornada a jornada”.

Otra de las claves para el Dépor será aprovechar la experiencia de un vestuario plagado de veteranía. Un perfil de deportista buscado a conciencia por Fernando Soriano en verano y que jugará a favor de los coruñeses en las últimas semanas de liga. “Ese bagaje te da un poso de maestría. El club está lleno de futbolistas que han vivido situaciones mucho más estresante. Solo tiene que seguir en ese punto de positivididad. Hay que ser coherentes. Hasta jugando bien a veces no ganas y los demás también se van a dejar puntos”, comenta Ramallo.

Lemos también cree que la veteranía del plantel que dirige Idiakez jugará a favor para lograr el objetivo. “Es muy importante”, incide sobre el pasado de los futbolistas. “Algunos ya se han visto en este tipo de situaciones y tienen la capacidad de volver a vivirlo. Saber salir de momentos complicados es algo que te da la experiencia y el poso”, añade. Cree que, además, los veteranos podrán “contagiárselo a la gente joven” que pueden vivir este final con más nervios.

De cara a las próximas semanas de trabajo, José Luis Lemos cree que la mejor forma de gestionar la pelea por el ascenso pasa primero por “trasladar mucha confianza” y “ser muy positivo” con el grupo. también otorgándole valor a “lo que se ha hecho” en el campeonato hasta el momento: “Hay que resaltar lo bueno que ha logrado y lo que le ha llevado a donde está. Ese es el camino hasta el final”.

Tito Ramallo por su parte cree que son semanas para “gestionar las cargas” y que los jugadores lleguen “lo más frescos posibles” tanto en el “aspecto condicional” como a nivel de “cabeza”. Algo que cree que gestionarán sin problemas desde dentro. “E ir partido a partido afrontando el inmediato que es, en cuatro días, en Sestao”, concluye.

