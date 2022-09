La concejala de Marea Claudia Delso renuncia debido a “cuestiones personales y políticas”

La edil de Marea Atlántica Claudia Delso, responsable de la concejalía de Participación e innovación democrática durante la alcaldía de Xulio Ferreiro, anunció ayer por la mañana que deja la política municipal y que el pleno del próximo jueves será el “último” para ella. Según explicó a través de su perfil de Twitter, la decisión se debe a “cuestiones personales y también políticas”.

Además de haber recibido una oferta laboral en Barcelona, Delso considera que la renovación del grupo municipal, cuyos miembros no concurrirán a las próximas elecciones locales, debe hacerse “lo antes posible” para que los sustitutos “tomen un relevo tan sano como necesario”. Los concejales de Marea Atlántica confirmaron el pasado mes de abril que no serán candidatos de la formación municipal en las elecciones locales de 2023 en cumplimiento de su código ético. Todavía no se conoce quiénes serán sus sustitutos en la lista, ni si dejarán el pleno con anterioridad a la campaña.

Delso, cuya concejalía implantó los presupuestos participativos, señaló que en sus años en la política tuvo “aciertos y errores”, pero defendió que Marea “le dio un sentido a la política municipal de esta ciudad, especialmente durante los años de gobierno de Xulio Ferreiro”.

La aún concejala reconoce que hubo decisiones que se tomaron desde su partido “con las que no estuve en absoluto de acuerdo”, si bien no señaló cuáles.

También reivindicó la pluralidad interna señalando que “la diversidad nunca es el problema. Perderla, sí”. Según afirma Delso en su comunicado público, es “una firme defensora de la unidad y de construir con la diferencia, a toda costa”. Estas declaraciones se producen en un contexto convulso en la izquierda local a menos de un año de las elecciones, con una brecha abierta entre Marea y Podemos, que se negó a integrarse en el grupo municipal en el pleno pese a concurrir en la misma lista, y Esquerda Unida.

Marea Atlántica lamentó “hondamente” la marcha de la concejala y le trasladó su “respeto y agradecimiento” por su trabajo en los últimos años. El grupo recordó que mientras Delso estaba en el Gobierno local coordinó proyectos como el escaño ciudadano del pleno, los encuentros Dillo Ti y varios procesos participativos abiertos a los vecinos.

Soneira, siguiente en la lista

Tras la renuncia de Delso, el cargo de edil correspondería, si lo acepta, a Susana Soneira, decana del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense y que no es militante de Marea, aunque se integró en sus listas como independiente en 2019. Este diario contactó ayer con Soneira, para preguntarle si aceptaría el acta, pero esta señaló que “no he reflexionado aún sobre el tema”. Sí destacó que Delso ha sido una “gran concejala” que ha defendido “sobre todo a las mujeres”.

Fuentes de Marea confirman que no hay ningún nombre en firme para suceder a Delso, cuya renuncia se trasladó formalmente al grupo todavía ayer, por lo que “el tema está por gestionar”. Pero el grupo señala que la decisión de si aceptar o no el puesto será personal de Soneira, en cumplimiento de la normativa electoral.

Después de Soneira figura, en la lista que llevó Marea a las elecciones de 2019 el profesor Javier Pérez. Directamente tras él se encuentran la consultora Natalia Balseiro y el sindicalista Adrián García Seijas. En el pleno de la próxima semana, el último de Delso, se incorporará como edil el nuevo líder del PP, Miguel Lorenzo.