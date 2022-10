Una maratón para no llegar a tiempo

Viajeros que el pasado domingo por la mañana tenían billetes para salir de la ciudad en tren no llegaron a tiempo para cogerlos, mientras que otros que debían tomar aviones en Alvedro en esa misma franja del día tuvieron serios problemas para llegar al aeropuerto. La causa fueron los cortes de circulación aplicados en varias de las principales vías de la ciudad por la organización del maratón Coruña 42, que impidieron a los taxistas llegar hasta los hoteles del centro y dificultaron la salida y entrada a la península de la Torre, según explicaron a este periódico las dos principales asociaciones de taxistas.

“Me encontré gente que perdió el tren y a la que no le devolvían el dinero y había gente angustiada por coger el avión, ya que no se podía llegar al centro”, explicó Manuel Sánchez Quindimil, presidente de Teletaxi y de la Federación Gallega de Taxistas. “Tuvimos muchas llamadas reclamando taxis para el centro, pero era muy difícil porque había que dar toda la vuelta a la ciudad”, señaló por su parte Antonio Vázquez, presidente del colectivo Radio Taxi.

“Los clientes llamaban a la centralita y les decíamos que no teníamos coches disponibles porque no podían llegar allí”, comentó Sánchez Quindimil sobre la situación vivida por su asociación esa mañana, a lo que añadió que cuando una persona llama a un taxi es porque necesita el servicio para ese mismo momento y “no se le puede decir que va dentro de media hora”.

“Yo me niego a trabajar ese día porque es muy complicado”, confesó Vázquez, para quien “cuando se producen estos cortes de tráfico tan grandes en la ciudad para nosotros es un caos”. Según explicó, este problema “es habitual incluso con cortes de menos tiempo, pero con el maratón son muchas horas y había gente desesperada por no poder conseguir un taxi”. Los presidentes de las dos asociaciones rechazan estar en contra de la celebración de la prueba deportiva, pero reclaman que se diseñe un circuito que no afecte de manera tan grave a la circulación, ya que el establecido para el pasado domingo varió con respecto al de 2019, la último que se había realizado.

Hace tres años, el maratón discurrió por el paseo marítimo desde el estadio de Riazor al acuario, atravesó el istmo por Juana de Vega y recorrió el borde del puerto desde María Pita hasta la dársena de Oza, con una internada en el parque de San Diego. Pero el de este año excluyó el parque de San Diego para desde la avenida del Ejército dirigirse hacia el polígono de Elviña hasta la entrada a Matogrande. Una derivación desde Cuatro Caminos llegaba por Salgado Torres hasta la rotonda de acceso a la tercera ronda en Lonzas y por el paseo marítimo se extendió desde el estadio hasta la Torre, mientras que en la Pescadería afectó a varias calles, entre ellas San Andrés, lo que impedía llegar también a la plaza de Pontevedra.

Fuente de las Pajaritas

Los taxistas destacan que un vehículo que intentase acceder desde el centro a Monte Alto se veían obligados a desplazarse hasta la fuente de las Pajaritas para desde allí entrar a la ciudad por Alfonso Molina y avenida do Porto, seguir por el túnel de la Marina y alcanzar la plaza de As Atochas. Algún taxista incluso se las ingenió para atender llamadas del hotel Atlántico desviándose en avenida do Porto hacia el aparcamiento de Palexco, desde el cual salió luego al exterior para llegar a la puerta del hotel.

El bloqueo del centro impidió además a los taxistas llegar a las paradas, de forma que los usuarios no tenían vehículos disponibles en ellas. Quienes eran forasteros tampoco sabían a dónde acudir en busca de ellos, por lo que llamaban a las dos asociaciones para informarse. Sánchez Quindimil indicó además que los taxistas se vieron obligados a circular en caravana debido al colapso de tráfico, por lo que el coste de los servicios se incrementó de forma notable. “Te sientes mal porque estás cobrando un precio desorbitado, para nosotros es complicado”, manifestó.