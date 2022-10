Manos coruñesas para celebrar el Día de las Bibliotecas

Unas manos que sostienen y arropan a lectores, estanterías, libros y hogares. Así es la ilustración creada por la coruñesa Xulia Vicente que protagoniza el cartel del Día de las Bibliotecas, que se celebra el 24 de octubre. “Me escribieron desde dirección de arte de la campaña. Este año querían que se reconociera un aire de cómic en el cartel”, desvela la joven, que actualmente reside en Valencia.

Dejó su casa y cruzó España para estudiar Bellas Artes. Así se inició en el mundo del cómic. “Hice mis propios fanzines con amigos cuando estudiaba la carrera y después salieron mis dos primeros libros: Duerme Pueblo, el que fue el trabajo final de carrera que hicimos Núria Tamarit y yo, y Anna Dédalus: El misterio de la mansión quemada, en el que de nuevo ambas dibujamos un guión de Miguel Ángel Giner Bou”. Su nombre empezó a sonar y fue recibiendo “encargos de portadas o ilustraciones de libros”. Ahora el Ministerio de Cultura ha llamado a su puerta.

“El lema de este año [BiblioTEcuida] es bastante claro, habla de los cuidados que ofrecen las bibliotecas, como espacio, como red, sus proyectos y su contenido”, explica Xulia Vicente, que ha creado “unas manos acogedoras que ofrecen un espacio seguro a los lectores y lectoras que se adentran en ella”. En el proceso le acompañaron “unas ilustraciones de Jen Hill y de Hunsay” como fuente de inspiración.

En Valencia, sin embargo, todavía no ha encontrado su biblioteca de referencia, aunque reconoce que sí tiene su “librería favorita”, que resulta “muy acogedora”, aunque, apunta, “no es lo mismo”. De pequeña, siempre estaba rodeada de libros y cómics. “Crecí en Cambre y ahí sí visitaba mucho la biblioteca. De cría era muy lectora, tebeos y libros, me daba igual”, cuenta, echando la vista atrás. Hasta participaba en un divertido “contrabando entre compañeros de clase”. “Cuando empecé a leer manga, cada uno compraba una serie y nos la íbamos compartiendo entre todos. Me gusta mucho haber crecido con ese espíritu de ayuda mutua ligado a la lectura, que yo creo que está muy relacionado con la existencia de las bibliotecas”, reflexiona.

En su proceso creativo, Vicente reúne “un lote de imágenes y referentes varios”. En este caso, cogió “cartelería que se hizo en años anteriores y composiciones” que le llaman la “atención”. “Según voy concretando ideas con mis bocetos, tal vez busque más imágenes que se acerquen a los conceptos con los que estoy jugando. Es difícil señalar una inspiración concreta”, cuenta, y avisa que “es muy habitual compaginar los tebeos, que suelen ser proyectos muy largos y peor pagados en relación a las horas que se le dedica, con trabajos de este tipo, para poder sobrevivir”.

Lo que tiene claro es que este es su mundo. Y, quizá, es algo que sabe desde hace mucho. “Me acuerdo de una clase de cómic que nos dio Emma Ríos en tercero de la ESO. Me voló la cabeza. No solo por el contenido o porque me sacó a la pizarra a explicar el storyboard que había hecho, sino porque no había tenido delante antes a una autora de tebeos. Ese día salí de la biblioteca pensando que a lo mejor yo también podía dedicarme a ellos algún día”, recuerda la coruñesa, una fan, además, de Viñetas desde o Atlántico, donde ya ha participado como autora. “Mis padres me han llevado a Viñetas desde que tengo memoria”, revela la ilustradora, que fue invitada en 2020 a este salón del cómic. “Miguelanxo Prado recordó la de veces que me había visto por ahí, esperando a que me firmaran un tebeo o empezando a llevar mis propios fanzines”, señala, todavía con ilusión.

Su vinculación con Galicia sigue siendo fuerte: “Intento volver al menos todos los veranos”. En Valencia se quedó “por las amistades y por un buen grupo de gente a la que le interesan los tebeos”, pero apunta que “en cuanto a ecosistema creativo, Galicia no tiene nada que envidiar”. “Allí están algunos de mis colegas y artistas favoritos”, concluye.