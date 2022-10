Carrera Enki: Obstáculos que rompen barreras

A la harina, la espuma y el agua que arrojaban los bomberos se sumó ayer otro obstáculo: la lluvia. No lo vieron así, no obstante, los casi 10.000 personas que este sábado se acercaron a la Marina para participar en la carrera Enki, el multitudinario recorrido de obstáculos organizado por la Fundación Abrente en colaboración con el Concello que cada año recuerda, a golpe de música, color y fiesta que el deporte debe ser un derecho para todos.

El lema de este año, Corre por un mundo imperfecto, no pudo estar mejor escogido, pues la climatología no podía estar más lejos de la idea que la mayoría tiene de un día perfecto. Una circunstancia que no importó a los participantes, que secundaron con entusiasmo la tradición. Familias y entidades se dieron cita, por turnos, en la línea de inicio, desde donde partieron cuatro salidas con 2.500 participantes en cada una de ellas. “Venimos todos los años, es un subidón. Tengas o no una discapacidad, creo que visibilizar la diversidad es algo que nos interpela a todos, y las familias tenemos la responsabilidad de inculcarles a los niños estos valores”, explica la familia formada por Sofía, Juan Carlos y la pequeña Amara, ataviados de gatos bajo los chubasqueros, que compartieron protagonismo con disfraces de todo tipo: de buceadores a mariquitas, unicornios, superhéroes, piratas, emojis o frutas. Todos juntos, como una marea heterogénea de colores, recorrieron la distancia de 2,46 kilómetros hasta la línea de meta en María Pita, y culminaron el recorrido con la certeza de que no hay obstáculo que se les resista.

Entre los participantes se encontraban entidades sociales que ya son habituales de la cita, que recibieron sendos premios por parte de la organización de la actividad. La Once se llevó el galardón a más participantes de 18 años, Feguerec fue la entidad con más inscritos, con 303, seguido de Asperga. Aspace, Compañía de María y Neurasis fueron premiadas por la originalidad de sus disfraces, el centro educativo de A Tocha (Arzúa) y Corre Enki Chova ganaron en animación y diversión, Jesuitinas fue el que más participantes presentó en la modalidad presencial, con 441 y Agarimos se llevó el galardón al equipo más numeroso (132 dorsales).