El festival de artes inclusivas Festigual regresa a la ciudad el próximo miércoles con actividades de música, danza y teatro que se extenderán hasta el próximo 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cuando actuará El Langui en el Ágora. El cartel, que este año se dirige al público adolescente, también incluye la obra teatral Campeones de la Comedia, un concierto de la Orquesta de Cámara Galega y la gala Música Baixo as Estrelas, con Sisters in the House.