El ciclo Noites do Porto concluye esta noche su segunda edición en propia con la actuación de M Ward en la sala Garufa, donde ofrecerá su único concierto en Galicia. El artista estadounidense presentará su último trabajo discográfico, titulado Think of Spring. Las últimas entradas disponibles están a la venta en www.ataquilla.com. Noites do Porto, que está organizado por MasGalicia, congregó este año a casi 6.500 espectadores en los conciertos ofrecidos por Jorge Drexler, James Rhodes, Tiago Iorc, Morgan, Fernandocosta y Gloosito, además de The Gulps y el coruñés Schulz.