A Coruña y Oleiros dan prioridad al barco frente a la pasarela para conectar los concellos

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el regidor de Oleiros, Ángel García Seoane, salieron ayer de una reunión en el Palacio de María Pita con un proyecto conjunto de movilidad en la ría coruñesa para conectar los dos ayuntamientos que anteponen al plan de la Xunta de enlazarlos a través de una pasarela peatonal y ciclable. Seoane y Rey prefieren el transporte marítimo en barco, iniciativa en la que avanzaron que encargarán estudios de viabilidad e impacto económico, frente al proyecto autonómico, para el que la Xunta ha pedido a los dos alcaldes que manifiesten este viernes en otra reunión si apoyan o rechazan la alternativa de la pasarela. Seoane se opone de forma tajante: “no voy a permitir esa atrocidad”, dijo; Rey optó por no “posicionarse” porque asegura que desconoce el proyecto.

“Como la lancha que une Vigo y Cangas”, comparó el alcalde oleirense. El plan que atrae a A Coruña y al concello vecino, recogido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oleiros y secundado desde María Pita, apunta a un servicio que funcione todo el año, no solo en verano, con dos líneas marítimas que unan la ciudad con Santa Cristina y con Mera, a las que podría sumarse una tercera a Santa Cruz si lo permitiese el calado de este puerto oleirense.

Para poder poner en funcionamiento este servicio, los dos ayuntamientos contratarán un estudio de viabilidad y otro de análisis de impacto económico. “Los estudios pueden estar listos en un plazo de tres meses y una vez esté certificada la viabilidad técnica del proyecto, implicaremos a las demás administraciones para su puesta en marcha”, explicó Inés Rey.

Ni ella ni García Seoane dieron plazos, aunque expresaron su deseo de que los barcos pudieran prestar servicio el próximo verano o al menos en algún momento de 2023. “Es una propuesta realista y realizable para evitar el uso del coche. Hay una armonía total con el Concello de A Coruña, por lo que debemos seguir trabajando para hacer esto una realidad lo antes posible”, dijo el alcalde, que informó de su intención de solicitar un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, para presentarle el proyecto y analizar qué actuaciones se podrían llevar a cabo en los muelles urbanos de A Coruña.

El barco para mover viajeros entre la ciudad y Oleiros es la propuesta que los concellos contraponen al proyecto de la pasarela peatonal y para ciclistas entre la zona de As Xubias y la playa de Santa Cristina. García Seoane lo calificó de “agresivo”, dijo que “no vale para nada” y sugirió a la Xunta que dedique su coste, ocho millones de euros, a hacer un “paseo divino” entre Os Castros y el puente de A Pasaxe.

Inés Rey comentó que “si la pasarela es positiva”, estaría “a favor”, pero reiteró que desde que la Xunta la anunció en abril pasado —el expresidente Alberto Núñez Feijóo tras un Consello de la Xunta celebrado en la ciudad—, desconoce numerosos aspectos del proyecto: si hay estudios de movilidad o medioambientales, si es “compatible” con la zona peatonal y ciclista de la futura ampliación del puente de A Pasaxe; de dónde extrae la Xunta el cálculo de usuarios diarios; si los ayuntamientos afectados van a tener que aportar fondos; o si conlleva cambios en el planeamiento urbanístico de cada concello.

La alcaldesa criticó ayer al Gobierno gallego por no haber trasladado al Ayuntamiento estas y otras informaciones sobre el proyecto de la pasarela, lo que, resaltó, le impide de momento pronunciarse a favor o en contra. También reprochó no haber recibido ayer la convocatoria para la reunión del viernes de la que la Xunta informó el día anterior, en la que querrá obtener la postura definitiva de los municipios para poder licitar el proyecto en los plazos establecidos por la Unión Europea, que lo financia íntegramente con fondos Next Generation. Fuentes autonómicas replican que el correo de convocatoria fue remitido el lunes y reiteran que en los últimos meses sí enviaron información sobre la pasarela al Concello.

Las mismas fuentes de la Xunta aclaran, consultadas por este periódico, que los ayuntamientos “no tienen que aportar dinero” en el proyecto de la pasarela; que la infraestructura es “completamente compatible y complementaria” con la zona peatonal y ciclista de A Pasaxe; y que, al haber financiación europea, “se puedan tramitar ágilmente los proyectos Next Generation sin que haya que realizar cambios en los planeamientos urbanísticos” de los concellos.

El director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, comentó el lunes, que si la pasarela tuviese la oposición de A Coruña y Oleiros pero os concellos no pusieran trabas a su tramitación, la Xunta “seguiría adelante” con el plan, aunque matizó que sería “inviable” hacerlo en los plazos marcados por Europa. El delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor, dijo ayer que en la reunión del viernes se intentará “explicar bien y despejar cualquier duda” a los ayuntamientos. “Creo que los alcaldes de cualquier ciudad o de cualquier municipio lo primero que tienen que hacer es defender el interés general y aquellas infraestructuras que mejoren la vida de los ciudadanos”, opinó.