Un año más, ni una menos

Mercedes, Esther, Angelines, Clotilde, y así hasta 35 en lo que va de año. Sus asesinatos, a manos de sus parejas o exparejas, son la punta del iceberg de una lacra que afecta a miles de mujeres cada día, todos los días. Asistentes a la manifestación que recorrió ayer las calles coruñesas portaron estandartes en los que constaban los nombres de las víctimas de esos asesinatos que engrosan la estadística, la cara más visible del problema. Debajo, o de puertas para adentro, agresiones silenciadas o no denunciadas, incomputables para los datos oficiales. “Si no nos matan, no nos ven”, clamaban ayer cientos de mujeres en las calles.

La ciudadanía se movilizó ayer, día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contra la violencia machista en todas sus formas. Lo hicieron por la mañana, a través de una andaina comprometida que partió del Palacio de los Deportes y llegó a la Torre de Hércules. Una gran marea violeta que perseguía el objetivo de escenificar unión frente a un problema social que se ha cobrado en España más de 1000 vidas desde 2003. “La violencia física es lo último: al principio tu pareja te controla” Por la tarde, una gran multitud concentrada en el Obelisco dio el relevo a quienes marcharon por la mañana. Cientos de personas recorrieron la distancia que separa el Obelisco de la plaza de Galicia, donde se hizo una primera parada para clamar contra la “justicia machista”. La marcha culminó frente a la sede de la Delegación del Gobierno, donde representantes de los colectivos convocantes leyeron un manifiesto en el que reivindicaban unidad contra un perjuicio común. “Salimos con el lema ‘Contra la violencia machista, revuelta feminista’, porque entendemos que solo desde el feminismo podemos combatir la violencia machista, que no puede ser entendida como casos aislados y particulares”, clamaron las manifestantes, que señalaron al “patriarcado criminal” como raíz y culpable de todas esas violencias. La efeméride no fue ajena tampoco en los centros educativos de la ciudad, como el Eusebio da Guarda, cuyos alumnos participaron en una campaña de sensibilización y guardaron un minuto de silencio por las víctimas. El Concello, por su parte, promovió diversas actividades que giran en torno a la concienciación contra estas violencias, que se extenderán a lo largo de la semana e incluyen charlas y talleres formativos y que tuvieron su acto central ayer, en Riazor, donde la alcaldesa, Inés Rey, acompañada por miembros de la corporación, dio lectura a un manifiesto en el que alentó a las instituciones a “ser parte de la solución, no del problema, y concienciar a los jóvenes de que ignorar la violencia no es lo mismo que eliminarla”. El pleno de la Diputación leyó una declaración institucional refrendada por todos los grupos. El ente provincial participó además en un acto en el Puga Ramón que terminó con la actuación Vivas, a cargo de alumnas del Conservatorio de Danza.