El Consorcio As Mariñas: “Parece que cambia el sistema de Nostián y no sabemos nada”

El Concello aprobó esta semana un plan de viabilidad para el futuro contrato de la planta de tratamiento de residuos municipal de Nostián, que prevé reformas como la duplicación del canon que cobra la concesionaria; un documento al que no han tenido acceso otros ocho municipios de la comarca a los que también da servicio la factoría, agrupados en el Consorcio As Mariñas. El presidente de la entidad y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, ha pedido un encuentro con la regidora de A Coruña, Inés Rey. “Al parecer, ahora va a cambiar el sistema y queremos saber”, indica el regidor y portavoz comarcal, quien añade que no tenían “información de absolutamente nada de esto”.

Santiso señala que la reunión, que aprobaron pedir el pasado martes los alcaldes del Consorcio (que agrupa, además de a Abegondo, a Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada), tiene un doble objetivo: recibir información sobre la huelga que tienen en marcha los trabajadores de la planta y pedirle a Rey “que nos informe” acerca del plan de viabilidad, aprobado esta semana, recuerda, “de urgencia” y “que desconocíamos”. “Nosotros somos, según se nos dijo siempre, unos clientes preferenciales y queremos saber qué es lo que se pretende hacer ahí, cuánto va a costar y si es semejante a lo que tenemos en la actualidad”. Actualmente gestiona la planta la que ha sido su única concesionaria, Albada, en la prórroga forzosa de un contrato que acabó el 1 de enero de 2020. La basura, más cara: el Ayuntamiento prevé pagar el doble por tonelada a la gestora de Nostián en el futuro contrato El presidente del Consorcio afirma que su gerente “estaba yendo a unas reuniones con los técnicos de A Coruña” sobre la preparación de las nuevas bases del concurso, que se han retrasado años, pero que “de un día para la mañana [siguiente] cambió la historia”. En los encuentros con los técnicos y la concejala de Medio Ambiente coruñesa, Esther Fontán, se indicaba que se iba a continuar con un sistema de tratamiento “con fracción seca y fracción húmeda”, pero sospechan que ahora “va a cambiar el sistema”. El plan de viabilidad contempla una línea de clasificación y tratamiento compartida para los residuos urbanos, la materia orgánica obtenida separadamente y los envases ligeros, si bien no tendrán el mismo destino. En los residuos urbanos se clasificarán los materiales reciclables, y la parte orgánica se destinará a producir biometano, el mismo destino que la materia orgánica de otras fuentes, que, al igual que ahora, se aprovechará para generar compost. De los envases se recogerán “materiales reciclables”. Los residuos procedentes de poda se triturarán para participar en los procesos de la materia orgánica, y en cuanto a “otros residuos de origen doméstico”, como los de los puntos limpios, “se seleccionarán y clasificarán adecuadamente para su expedición a gestor autorizado”. El plan de viabilidad, que resume parte de un anteproyecto que no se ha hecho público, describe el funcionamiento de manera muy somera, y Santiso reclama datos porque “no nos informaron de ninguna propuesta ni de ninguna estrategia, no sabemos absolutamente nada”. En el Consorcio se integró en su momento Arteixo, pero abandonó la entidad para llevar sus residuos a la planta autonómica de Sogama, que tiene diferencias en el tratamiento; por ejemplo, realiza incineraciones. Santiso asegura que los municipios que permanecen en el Consorcio “tenemos la voluntad al 100% de ir con A Coruña”, pero advierte que “no estamos obligados”. “No tenemos en estos momentos planteado ir a Sogama”, explica el regidor, sino “continuar con el sistema que tenemos en Nostián”, pero “estudiaríamos” la posibilidad de cambiar “en el caso de que A Coruña cambie el sistema”. El Ayuntamiento de A Coruña prevé que Nostián triplique el tope legal de residuos a vertedero en 2040 La plantilla: “nada se nos dijo” Los trabajadores de Nostián continuarán desde las 22.00 horas de la noche de este jueves hasta la misma hora de del viernes los paros iniciados este lunes y con los que exigen a Albada que negocie la “recuperación” de derechos laborales y la subida de los salarios. El comité de empresa indica que, pese a que tuvieron una reunión con Fontán la semana pasada, “nada se nos dijo” del plan de viabilidad aprobado esta semana, y tampoco del supuesto “cambio de modelo de gestión de los residuos”. Los trabajadores esperan reunirse con Albada el próximo miércoles y, si no se cumplen sus demandas, plantean “más jornadas de huelga incluso intensificando su duración”, al tiempo que instan al Concello a poner fechas concretas para regularizar la planta, pues su “actuación errática y de constante cambio” genera “más incertidumbre entre el personal”. El BNG preguntará en el próximo pleno al Gobierno local si “eludió emitir un informe sobre Nostián” cuando se revisó su autorización ambiental. Su portavoz, Francisco Jorquera, critica que tras “tres años esperando por la nueva licitación porque parece que había que adaptar los nuevos pliegos” a la normativa sobre residuos, el plan de viabilidad estima que la cantidad de basura enviada a vertederos triplicará la establecida por la ley, y también “vamos a pagar el doble por tonelada” tratada en la planta, como informó este periódico. El texto también fue criticado por Marea, que acusa al Gobierno local de presentar un documento “con errores graves” años después de desechar el proyecto de condiciones para el concurso que prepararon durante su mandato.