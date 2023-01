Adaceco busca un espacio provisional tras aparcar la construcción de su centro de Eirís por falta de financiación

El Concello y la Asociación de Daño Cerebral de A Coruña (Adaceco) están buscando espacios para que la entidad pueda instalarse de forma provisional mientras no avance la obra del centro de día y la residencia de Eirís, que permanece parada tras no conseguir financiación de los fondos Next Generation. “Tenemos dos locales, en As Xubias y Culleredo, y necesitamos unirlos para atender a más gente y mejorar nuestro servicio. Estamos analizando locales pero no es fácil”, comenta el presidente de Adaceco, Juan Luis Delgado, que ayer acudió junto a su compañera Natalia de Llano a una reunión en el Ayuntamiento con la alcaldesa Inés Rey y la concejal de Benestar Social, Yoya Neira.

Adaceco avanza en la tramitación de su centro de día y residencia en Eirís En la cita se habló de la posibilidad de instalarse en la antigua fábrica de armas o en Padre Rubinos, pero Adaceco, actualmente “colapsada”, como dice Delgado, necesita un espacio al que poder mudarse ya, sin necesidad de hacer obras. “Cuando empecé éramos 70 usuarios, ahora tenemos el doble y, según las estimaciones, en 2023 en A Coruña habrá unas 1.200 personas que padecerán dolencias relacionadas con el daño cerebral adquirido. Nuestra obligación es atenderlos”, explica. Por eso, si no sale nada en A Coruña, llamarán a la puerta de “ayuntamientos limítrofes” en busca de un local que tenga “sobre 1.000 metros cuadrados”. De todos modos, la residencia y el centro de día de Eirís no están descartados. Adaceco seguirá peleando para levantar este proyecto, que tiene un coste de tres millones de euros. Inés Rey se comprometió a solicitar a la Consellería de Política Social un compromiso para financiar este centro “esencial para A Coruña y su área”. “Reiteramos nuestro compromiso para unir fuerzas con el resto de administraciones y buscar una solución conjunta a esta problemática”, declaró. El Concello ya había cedido a Adaceco la parcela situada en Eirís. Juan Luis Delgado insiste en que la asociación tiene “urgencia” por establecerse en un nuevo espacio porque actualmente tiene “lista de espera”.