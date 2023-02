Los trabajadores del Club del Mar de San Amaro descartan convocar movilizaciones u otras acciones en protesta por los despidos ejecutados por la directiva de la entidad, que alegó causas económicas, de producción y de organización. Pese a que en un principio fueron cinco los trabajadores afectados, algunos con entre 20 y 25 años de antigüedad en el club, finalmente uno de ellos fue readmitido dos días más tarde. Según aseguran fuentes de la CIG, los trabajadores, que aseguraron que no hubo reuniones previas de la directiva con el comité de empresa ni intentos de negociación, acordaron no movilizarse porque “no es el mejor momento” porque “podría afectar a la masa social del club”. Las mismas fuentes confirman que los cuatro afectados emprenderán acciones legales contra el club alegando la improcedencia de sus despidos. “El objetivo es que el resultado de esos juicios, si salen improcedentes, quede vinculado a la continuidad o no de la junta directiva, que es la que toma la decisión”, señalan desde la CIG. El club acaba de recibir del Concello 90.000 euros, de los que 52.800 son una compensación a las pérdidas de la pandemia, ya que se encarga de gestionar la piscina municipal de sus instalaciones, mientras que el resto corresponde a la dotación de un convenio extraordinario para prestarle ayuda de forma transitoria.