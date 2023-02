La asociación de padres y madres de alumnos del colegio Sal Lence, cuya directiva se estrenó el pasado septiembre, denuncia la “falta de mantenimiento” de las instalaciones del centro, donde, aseguran, hay goteras, baños deficientes y falta una salida de emergencia en el comedor. El Concello asegura que conoce esta situación y ya ha encargado el proyecto para resolver las deficiencias, aunque no concreta cuándo lo va a ejecutar. Fuentes de la Consellería de Educación apuntan que la Xunta está “en contacto con la dirección del centro educativo para conocer in situ si existe alguna cuestión que haya que abordar”.

“La principal reivindicación es que el comedor no tiene puerta de emergencia. Está situado entre el cuarto de calderas y el cuadro eléctrico. Si hay una incidencia, los niños tendrían que ir por un pasillo muy estrecho”, explica una integrante de la asociación de padres y madres de alumnos del Sal Lence, que recuerda que ya mantuvieron una reunión con el concejal de Educación, Jesús Celemín. “Nos dijeron que lo iban a estudiar y aún no han contestado”, añade. Las familias también se quejan de que “el mantenimiento de los cuartos de baño es bastante deplorable” y “el patio exterior está lleno de goteras”. “Se nos instó a presentar propuestas en los orzamentos participativos. Lo hicimos, pero no ganamos”, apuntan. También trasladaron sus necesidades a la Xunta, pero “no hubo contestación sobre si iban a hacer algún arreglo”.