La alcaldesa, Inés Rey, manifestó ayer que le “sorprendería” que el Concello no pudiese contar con espacio en los muelles de Batería y Calvo Sotelo para la celebración de conciertos en julio, en el que están programados los de Scorpions y Marea. Hizo esta valoración después de que el martes no se llegase a un acuerdo entre el Puerto y el Ayuntamiento para el uso de superficie en los terrenos portuarios. El Puerto reitera su “total disposición” a que haya conciertos, pero le pide al Concello que presente “una propuesta viable acorde con los espacios disponibles y compatible con el normal funcionamiento de las actividades portuarias”, que por ahora no se produce.

El candidato a la Alcaldía de Marea, Xan Xove, lamenta el “bochornoso desencuentro” entre el Puerto y el Concello por este asunto y demanda “normas democráticas” para la utilización de los espacios portuarios.