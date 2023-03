Un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia autoriza a la concejala no adscrita Mónica Martínez que presente ante el Supremo un recurso de casación contra la sentencia del pasado diciembre que, al estimar el recurso de Marea Atlántica, anuló su nombramiento como responsable de Deportes en el Gobierno local al considerarlo un caso de transfuguismo. El recurso, que aún puede ser inadmitido por el Supremo, trata de evitar que tenga que devolver la cantidad recibida por encima del salario que cobraba antes de integrarse en el Ejecutivo municipal, que ronda los 29.000 euros en el caso de la retribución bruta. El Gobierno local anunció que no recurrirá ante el Tribunal Supremo.

El recurso se fundamenta en que la sentencia aplica unos efectos no previstos en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local al sancionar el transfuguismo, ya que prohíbe que se cobre por encima de lo percibido antes de la designación como miembro del Gobierno local pero no exige la devolución de esas cantidades. El propio fallo reconoce la inexistencia de regulación de este aspecto y cita que en estos casos el Código Civil obliga a recurrir a la analogía, para lo que hace uso de artículos del propio código y de la Ley de Contratos del Sector Público.

En su escrito, Mónica Martínez recuerda que en la sentencia hubo un voto particular en contra de esa cuestión. El Superior aprecia interés casacional en el recurso de Martínez al estimar que no existe un pronunciamiento del Supremo sobre si los concejales no adscritos deben restituir lo percibido tras anularse su nombramiento por considerarse un caso de transfuguismo.