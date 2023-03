El Partido Popular acusa al Gobierno local de “negligencia” en el control de los contratos de la limpieza viaria y de recogida de residuos por no detectar las irregularidades investigadas ahora por un juzgado por la actuación del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza. Este grupo municipal solicitó una copia de todos los informes de control y seguimiento elaborados por las concejalías de Hacienda y de Medio Ambiente sobre los contratos, en los que recuerda que se exige que un equipo de ambos departamentos deberá supervisarlos

El PP asegura que en la comisión de Medio Ambiente la concejala Esther Fontán admitió el jueves que el Concello no asesoró a la concesionaria de la limpieza para seleccionar a una empresa de economía social que contratase a personas con discapacidad, ya que la elegida está siendo investigada judicialmente. Afirma que el pliego de condiciones exige hacerlo pero Fontán explicó a este periódico que el asesoramiento no es obligatorio. También denuncia que no se realizan los controles de calidad exigidos pese a que otros sindicatos aseguran que se incumplen en cuanto a medios materiales y humanos.