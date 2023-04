Comprar, rehabilitar, ganar y hacer barrio: el plan de un joven inversor inmobiliario

Álvaro Domínguez se pasea por las calles de A Coruña preguntando a la gente si sabe lo que es un microgasto, si prefiere alquilar o comprar una propiedad o da consejos sobre inversiones. Todo ello lo graba y lo sube a redes sociales, donde le siguen más de 38.000 personas. “Intento ser transparente. Cuento lo bueno y lo malo. En un vídeo de 15 segundos no puedes aprender todo, pero sí puede servir como llamada de acción. Despierto interés y luego cada uno busca información”, explica el inversor inmobiliario, que ya ha reformado un edificio en Os Mallos para alquiler —en el que hay 19 estudiantes extranjeros— y ha adquirido otro en Os Castros para seguir los mismos pasos. Lo que quiere, además de recibir ingresos pasivos, es “crear barrio”. “Esto le da vida a la zona”, agrega.

Solo tiene 25 años, pero su trabajo y su forma de vida están lejos de los que tienen otros jóvenes de su edad. Aunque avisa: “con trabajo y ganas, todo es posible”. Hace seis años que forma parte de la directiva del club de fútbol Sociedad Deportiva Ponteceso que, en principio, dejará en mayo para dar paso a un nuevo equipo. También es miembro de la comisión de fiestas de A Barquiña. Dice que todo esto es “herencia” de su padre. “Desde pequeño me gusta gestionar. Mi padre era una persona muy involucrada con el pueblo a nivel asociativo y es algo con lo que me quedé. El asociacionismo es muy importante”, señala.

A los 16 años empezó a pensar que “quería tener ingresos pasivos” y con 18 inició su trayectoria laboral como autónomo y montó “una empresa de marketing digital”. Durante este tiempo se ha centrado en las inversiones inmobiliarias. El año pasado facturó junto a su socio más 1,8 millones de euros con su empresa de derechos de autor de Youtube. ¿Por qué empezó todo esto? “Por el miedo a volver a pasar pos los problemas económicos que pasé en su momento en casa”, responde. Su primera inversión fue en un edificio de la plaza José Rubinos. Experiencias que comparte en Youtube, donde se pueden ver los inmuebles vacíos, en mal estado, y sus planes para reformarlos. “En A Coruña hay un problema porque hay mucha vivienda abandonada o sin mantener”, destaca Álvaro Domínguez, que apuesta por la rehabilitación para crear barrio: “En este edificio hay ahora 19 estudiantes extranjeros que enriquecen la zona y que cuando se vayan para sus países, Alemania o Italia, contarán que vivieron en Os Mallos. Esto es súper importante”. Señala que las propiedades en mal estado “dan mala imagen”, por lo que la solución es “reformar y rehabilitar” . Sus planes continúan en un edificio de la Merced. “He comprado alguna cosa más de forma puntual”, agrega, y reconoce que los precios del alquiler están por las nubes: “es como el surf, estamos en lo más alto de la ola, no sé si el Gobierno lo va a regular o no, pero ahora mismo hay más demanda de alquiler que de compra”.

¿Y el riesgo que conlleva todo esto? Sí, existe, pero Domínguez deja una reflexión al respecto. “Es impresionante que a la gente le parezca que tiene menos riesgo pedir una hipoteca para vivir en su propia casa que pedir una hipoteca para comprar un piso, alquilarlo y ganar dinero con ello. Es un poco contradictorio”, comenta.

El inversor inmobiliario opina que esto se debe a que hay “una nula formación financiera”, por eso también le gusta compartir sus consejos, informaciones y experiencias en redes sociales. “Hay un problema de base. “Lo que nos viene dado es que en nuestra vida las dos compras materiales más importantes son un coche y un inmueble. Lo curioso es que creemos que comprar, hipotecarse y vivir en ese inmueble es deuda buena. Y no lo es”, apunta, mientras se lamenta de que “en la escuela no enseñen estas cosas”.

Insiste, no obstante, que todo lo que ha logrado es también fruto “del trabajo y el esfuerzo”. “Nadie te da nada por nada”, avisa. Álvaro Domínguez asegura que “mucha gente gasta más de lo que ingresa” y reconoce que “la sociedad ha cambiado y ya no se busca tanto comprar”. “Premia más ser libres, no estar atados a ningún sitio. Vivimos más que nuestros antepasados. En este principio de año he viajado más que mis abuelos en toda mi vida”, analiza el joven inversor, una persona a la que le gusta “viajar y socializar”, pero “sin grandes lujos”.