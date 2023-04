A pocos días del anuncio del acuerdo de mejoras salariales alcanzado entre el Ministerio de Justicia y los letrados judiciales, que llevaba a los segundos a suspender la huelga indefinida que sostenían desde hacía más de dos meses, al ministerio dirigido por Pilar Llop se le abre otra vía de agua: la de los funcionarios de Justicia, que han convocado un parón que dará comienzo el día 17 y con el que pretenden corregir “el agravio comparativo” que les separa, defienden, de los letrados., como también reclamar la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) que impone nuevas condiciones laborales sin negociación previa. “Los letrados acaban de recibir de media 430 a 450 euros por funciones que tenemos nosotros encomendadas. Somos los que generamos ese trabajo, por lo que no nos queda más remedio que reivindicar la parcela que os corresponde”, reclama Sergio Riveiros, representante de UGT en el comité de huelga.

Los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y STAJ han convocado un parón indefinido que están llamados a secundar cerca de 45.000 funcionarios en todo el Estado. En el caso de la provincia de A Coruña, serían 1.200 los trabajadores que podrían secundarla. Los representantes sindicales advierten que, de haber un seguimiento “normal”, la ciudadanía sufriría “la parálisis” de la administración de justicia en pleitos clave, como el juicio por el accidente del Alvia. “Pedimos que se actualice el complemento general del puesto, que está históricamente desfasado. Vemos que los letrados han alcanzado un nivel retributivo de ese concepto que nos ha dejado muy muy dispares en condiciones”, expone Riveiros, que asegura que este cuerpo funcionarial viene sufriendo una “retahíla de descuentos y congelaciones” salariales a lo largo de los sucesivos gobiernos de la democracia.

Los funcionarios visibilizarán sus demandas el próximo 12 de abril con una concentración delante del Ministerio de Justicia para dar inicio a las movilizaciones. La primera jornada de huelga comenzará el lunes 17 de abril con paros parciales de 10. 00 a 13,00 horas todos los días de forma indefinida, con servicios mínimos “negociados” con cada Comunidad Autónoma. El día 19 de abril se convocará huelga general durante toda la jornada y una manifestación que partirá desde el Ministerio de Justicia, en Madrid.

Los funcionarios afean la “nula voluntad” del Ministerio de Justicia de presentar una oferta de subida salarial a este cuerpo. Las reivindicaciones de este cuerpo funcionarial no son únicamente en materia salarial. Los funcionarios aseguran que la delegación de funciones es “total y absoluta”, y que no reciben una remuneración acorde al desempeño de su labor. “No es comprensible que 600 funciones puedan estar delegadas, o que un letrado pueda llevar tres juzgados, teniendo en cuenta que cada juzgado de A Coruña tiene de media 10 funcionarios. No es asumible ni comprensible”, señala Riveiros.

En paralelo a las reivindicaciones, los sindicatos mantendrán reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para enmendar el proyecto de Ley de eficiencia organizativa “en línea con nuestras reivindicaciones”. Los sindicatos aseguran que el propio ministerio “ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo”, como en el caso de los letrados, “tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías”, con lo que, aseguran, debe producirse una subida en las cuantías que recibe el resto del personal, por lo que piden al ministerio “actuar en consecuencia”.