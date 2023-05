Luce el sol prematuramente en A Coruña, y ya es tiempo de calor y de operación bikini, hasta el punto de que algún vecino de Juan Flórez se ha preocupado también por el estado físico de los residentes no humanos de la ciudad. Así lo ha hecho saber a través de un cartel colocado en un árbol, en el que insta a no dejar comida a las palomas, por una razón lógica: “Cogen peso y después no vuelan”, señala el letrero, comprometido por evitar que estas aves de ciudad vuelen a ras de suelo, como reza aquella canción de Mecano. La parte final del mensaje habla todavía mejor del grado de compromiso de este vecino con estos animales: “Adopte una”, así concluye.