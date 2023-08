El pregón de Lionel Scaloni, que congregó a unas 25.000 personas en María Pita para abrir las fiestas de este verano en A Coruña, dejó la plaza a punto para que otro retornado, Mika, que ya hizo las delicias de los coruñeses hace diez años, ofreciese un emocionante concierto que arrancó con un “Boas noites, A Coruña”. El británico demostró su destreza con el idioma contando una historia en gallego antes de comenzar a tocar Love today. No fueron las únicas palabras que tuvo para los coruñeses en una noche especial, en la que intercaló canciones con diálogos en español con su público. Al terminar su canción Big Girl (You are beautiful) como no podía ser de otra manera: “A Coruña, you are beautiful”.