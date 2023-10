La conciliación y el alza del precio de los alimentos aumentan los usuarios de comedores escolares

Los comedores escolares de los centros educativos de la ciudad han registrado un aumento del número de usuarios. Detrás de estos datos hay dos factores clave: la conciliación y la subida del precio de los alimentos. Para organizarse mejor y evitar costes extra, las familias optan por dejar a sus hijos e hijas a comer en los colegios que ofrecen este servicio. Los públicos tienen un precio diario de entre 5 y 6 euros por menú. En los centros que gestiona la Xunta, el coste subió del curso pasado a este de 4,82 euros de a los 5,83 actuales. “Hemos notado un incremento del número de niños y niñas que se quedan al comedor. Ha subido en todos los cursos menos en el de tres años”, informa Tina Lema, tesorera de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de centros públicos y coordinadora de un comedor de un colegio público.

Aunque es la conciliación familiar y laboral la que, casi de forma histórica, motiva la necesidad de utilizar este servicio, en este curso se añade una nueva dificultad: la inflación. “Los alumnos van al comedor, sobre todo, por temas de conciliación, pero ahora también puede ser por un aumento del precio de la cesta de la compra. Todo influye”, analiza Lema, que detalla que “el menú está compuesto de dos platos y un postre”, algo que “no se da en todas las casas”. “Y por un precio bastante económico”, agrega.

Hay colegios que no tienen límite de plazas, pero otros cuentan con comedores con un espacio reducido, por lo que en algunos casos se las tienen que ingeniar con los horarios y las plazas para poder dar servicio a todos los que lo solicitan. En colegios como el Liceo La Paz, que es concertado, se ha notado el incremento de usuarios no solo en el comedor, también en media mañana y merienda. Tina Lema asegura que “antes septiembre era un mes de adaptación” en el que muchas familias todavía no mandaban a los niños al comedor y preferían esperar a octubre, “pero ahora ya no”. “Se quedan a comer desde el primer día”, apunta.

La tesorera de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de centros públicos de A Coruña expone, además, que este no ha sido el único cambio que ha traído el nuevo curso. Las familias también están demandando más otros servicios, como el de madrugadores. “Estamos viendo que, también por conciliación, hay muchos niños y niñas en el servicio de madrugadores”, detalla. Es una alternativa que permite a las familias dejar a los pequeños en el centro educativo antes de que arranque su horario.

Becas comedor

Tina Lema reconoce que los comedores “está habiendo una demanda muy elevada”, algo que “hace unos años no ocurría”. Pero, además, han notado que “hay mucho niño becado con situaciones desfavorables”. Los datos del Concello lo confirman: en este curso se concedieron 2.954 becas comedor, 188 más que el año anterior. Fuentes municipales alertan, además, de que se ha incrementado el número de solicitantes, pasando de 3.494 a 4.400.

Se trata de “una convocatoria abierta en la que uno de los requisitos es el económico”, informa el Concello, pero también “hay criterios que suman en la baremación, como es la conciliación”.

Las solicitudes recibidas en los últimos años reflejan, además, que es un servicio cada vez más demandado, sobre todo por las familias con menos recursos pues el número de menores beneficiarios de las becas comedor ha aumentado un 95% si se compara con el curso 2017-2018.

La Xunta también cuenta con un programa de ayudas para costear el comedor escolar.