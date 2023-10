Un juzgado invalida la decisión de ampliar el Chuac en su ubicación actual por no justificarla

La decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago de anular la aprobación por la Xunta del Plan Funcional y de Espacios del Hospital Universitario de A Coruña, que sirvió de base para decidir ampliarlo en su actual ubicación en lugar de construir uno nuevo en otro emplazamiento, supone un contratiempo en la tramitación de este proyecto. La resolución judicial, que será recurrida por la Xunta, está motivada por el recurso presentado por los afectados por la ampliación del Chuac en As Xubias de Arriba y se fundamenta en que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) no fundamentó su decisión de ampliar el actual hospital. En la sentencia se hace referencia a que la aprobación se produjo el 15 de octubre de 2020 y que existía un informe del Sergas del 9 de enero de ese mismo año al que no se hizo referencia al adoptar este acuerdo.

La decisión judicial no implica la paralización de los procesos administrativos en marcha para ampliar el hospital, ya que la Xunta anunció que este otoño adjudicará las obras de los nuevos accesos, la demolición del Hotel de Pacientes y la construcción de la Torre Polivalente, que serán las tres primeras actuaciones programadas y que suman una inversión de 60 millones de euros. El fallo admite la capacidad del Sergas para “tomar la decisión más conveniente a los intereses públicos”, pero reprocha que se hiciera “sin motivar la elección entre dos alternativas o al menos por referencia al citado informe de enero de 2020”. También menciona que en octubre se aprobó construir el hospital en la antigua fábrica de armas y en diciembre se modificó mediante una corrección de errores, en lo que destaca que ese cambio “no se razona ni remite a datos obrantes en el expediente de los que resulte el error”. La Xunta ya había anunciado en enero de ese mismo año que ampliaría el hospital en su actual ubicación. Las primeras piedras del Chuac que será El Sergas destacó ayer que el fallo judicial no es firme y que la tramitación del proyecto del hospital “está respaldada” por el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) aprobado por la Xunta el 5 de octubre, después de que el juzgado se pronunciase. Define ese documento como el “más completo instrumento de ordenación urbanística del nuevo hospital”, ya que comprende las obras de urbanización y edificación, los accesos, el nuevo edificio hospitalario y el lugar elegido para la reubicación de las viviendas afectadas. También pone de relieve que el PIA “valida la solución adoptada” de ampliar el hospital existente y que “ofrece plenas garantías” para su desarrollo, ya que recuerda que fue sometido a información pública y que se permitió la participación de todas las personas y administraciones interesadas. El recurso fue presentado por los afectados por las expropiaciones, que implicarán la ocupación de 30 parcelas en las que existen 19 construcciones. “Para nosotros es un balón de oxígeno, porque aunque no paralicen la ampliación, da que pensar”, declaró ayer Pedro Magín, uno de los afectados por las expropiaciones que promovieron el recurso. “Instalar ahí el Chuac fue una decisión política tomada por Feijóo e Inés Rey sin ningún tipo de justificación por motivos que desconocemos”, manifestó Mónica Díaz, presidenta de la asociación de vecinos de Eirís y miembro de la plataforma de perjudicados. Díaz aseguró que desde 2020 reclaman que les detallen los motivos por los que se decidió ampliar el hospital en As Xubias en vez de optar por construir uno nuevo en un lugar accesible y público. “Seguimos pensando que la mejor opción es la parte exterior de la fábrica de armas, fuera de los muros, ya que hay mucho más terreno y es público”, destacó Díaz, quien anunció que los afectados ya encargaron un recurso contra el PIA. Según el Sergas, ese documento “recoge la justificación del emplazamiento actual como el más idóneo y aconsejable para la ampliación del hospital” , que se basa en las “ventajas” que proporciona “su encaje en la trama urbana para contar con los accesos adecuados”, así como para obtener “un mayor estándar de calidad de los servicios sanitarios” que reduzca la dispersión hospitalaria y favorezca la unificación de servicios. “Van 7.300 días de retrasos en el nuevo Chuac y no toleraremos ni uno más”, comentaron fuentes del Gobierno local sobre la sentencia del juzgado compostelano a preguntas de este periódico. Según el Ejecutivo municipal, la Xunta “tiene que actuar con solvencia y eficacia en este tema y por lo que se ve, no lo está haciendo”. Para el Concello, “la ciudad sigue esperando por la Xunta y ya es hora de que se ponga las pilas con este asunto”, a lo que añade: “Nosotros hemos cumplido, ahora tienen que cumplir ellos”. Comunicación directa Cuando en enero de 2020 el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dio a conocer que su gobierno optaba por ampliar el hospital en su actual emplazamiento en lugar de por construir uno nuevo en Pedralonga, se informó de que esta opción era la más conveniente porque los terrenos de la fábrica de armas no podrían tener una comunicación directa con la avenida de Alfonso Molina para evitar generar en la misma un volumen de tráfico más alto del que ya soporta en la actualidad. También se argumentó entonces que el traslado del hospital a Pedralonga obligaría a trabajadores y pacientes a realizar desplazamientos más largos que los que se llevan a cabo ahora en As Xubias y que la ampliación en ese mismo lugar reduciría entre tres y cuatro años los trámites necesarios. Entre ellos se mencionó un cambio del plan general para autorizar el uso hospitalario en la antigua factoría de armamento, aunque la ampliación ahora en marcha también precisa de modificaciones urbanísticas, puesto que el hospital ocupará terrenos sobre los que se asientan viviendas que tendrán que ser expropiadas.