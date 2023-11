Los tres sectores que la Xunta exige consultar para congelar el alquiler en A Coruña rechazan la medida

El Gobierno gallego exigirá al Concello que, si quiere que A Coruña sea una zona tensionada de vivienda, una opción presente en la Ley de Vivienda estatal que conlleva medidas como congelar los precios de los nuevos alquileres y prorrogar los existentes, abra antes una mesa de discusión con el sector. La Xunta permite al Concello incluir a más colectivos, pero señala que deben estar, obligatoriamente los agentes de la propiedad inmobiliaria, los administradores de fincas y los promotores. Y todos ellos se oponen a la medida: lo hicieron a través de un comunicado conjunto el mes pasado, cuando el Concello pidió aplicar este criterio al municipio , y sus representantes lo reiteran ahora a este diario.

La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, señala que la Consellería de Vivenda “descartó la posibilidad de declarar zonas tensionadas” en A Coruña en la reunión de este septiembre del Observatorio de Vivienda de Galicia y en “conversaciones posteriores”. También que desde su colegio “siempre hemos manifestado nuestra oposición a la declaración de zonas tensionadas” pues esta medida, considera, “perjudica a todos, tanto a los propietarios como a los inquilinos”. Medidas como la congelación de los alquileres “detraen inmuebles del mercado” y “tenemos experiencias negativas contrastadas” .

La Ley de Vivienda, defiende Vérez, “no garantiza el derecho a la vivienda en alquiler residencial” y “ha sido ampliamente criticada” debido a que, entiende Vérez, “no es clara” y genera inseguridad jurídica. “Estamos esperando los pasos que dará la nueva ministra de Vivienda para la aplicación y de la ley y si la modificará”, remacha la agente de la propiedad.

La vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas, Teresa Suárez, indica que habrá que esperar a ver lo que se plantea en la mesa, en la que el Concello tendrá que presentar informes que justifiquen su propuesta. Pero adelanta que “nuestra opinión es que no se debe declarar zona tensionada por las consecuencias que tiene sobre el mercado de arrendamiento”.

Al igual que Vérez, que también tiene como clientes a los propietarios de inmuebles, Suárez cree que contribuirá “a que los propietarios retiren las viviendas del mercado” y prefieran tenerlas vacías a arrendadas aunque se les pongan penalizaciones como recargos del IBI. Y la reducción de la oferta, destaca Suárez, conlleva que “el precio es mayor”.

La administradora de fincas también defiende que la nueva ley cuenta con “parámetros no aclarados” y crea “inseguridad jurídica” para los propietarios, que en A Coruña son pequeños salvo casos “muy minoritarios”. Para facilitar el acceso a la vivienda, considera Suárez, “tienes que dar seguridad a las personas que tienen una, dos viviendas” y facilitarles cuestiones como los desahucios por impago. “Si no, los propietarios no se van a arriesgar” a arrendar.

El secretario general de la patronal de promotores Aproinco, Juan José Yáñez, ve “muy positivo” que el Gobierno gallego ordene al Concello dialogar con el sector, pero se opone a aplicar esta iniciativa en A Coruña, y en general, por el mismo motivo que Vérez y Suárez: porque afirma que “va a hacer que la gente se retraiga” de poner su vivienda en alquiler. Según afirma, la Ley de Vivienda ya ha conllevado una reducción de la oferta y un incremento del precio a nivel nacional, y, si el Gobierno quiere que bajen los alquileres, debería estimular a los propietarios para que saquen al mercado sus pisos vacíos. Una medida sería la de crear fondos que garanticen seguros de impago y garanticen cobrar al propietario “mientras no consiga tener el desahucio”.

El comunicado emitido el mes pasado por estas tres agrupaciones también estaba firmado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña. Las cuatro entidades defienden que esta medida “debe ir precedida de un ponderado análisis de las circunstancias concurrentes en cada localidad y cada barrio “ y de “los posibles efectos negativos” de la declaración.

Arquitectos y vecinos

De acuerdo con Yáñez, los firmantes también ofrecieron incorporarse a la declaración al Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), aunque no recibieron su apoyo. Según declaró el mes pasado a este diario la presidenta de la delegación coruñesa, Ruth Varela, la medida de congelar los alquileres es “una cuestión de sensatez” ya que A Coruña “es una zona tensionada” con una “emergencia habitacional”.

El Ayuntamiento ha incluido en la mesa de debate sobre los pisos turísticos a vecinos e inquilinos, dos colectivos a los que también podría tener en cuenta para la que se cree para la zona tensionada. Según declaró el mes pasado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y del área Metropolitana, Luisa Varela, “hay que congelar los alquileres, no pueden estar subiendo de esta manera”, pero la abogada de la Asociación de Inquilinos, Verónica Urreaga, cree que la medida retirará pisos del mercado.

Si hay oposición de los participantes para declarar una zona como tensionada esto no será vinculante, es decir, no impide seguir adelante con el proceso para crearla. Pero las actas se deben incorporar a la información que recibirá la Xunta para tomar la decisión.