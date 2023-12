La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por el apuñalamiento mortal de Yoel Quispe en una pelea durante la madrugada de la pasada Nochebuena. El 091 considera a uno de ellos el autor de la puñalada que acabó con la vida del joven español de origen peruano de 22 años.

La primera detención, la de “un varón coruñés de 21 años”, como informó la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, se produjo en la madrugada del miércoles al jueves. Unas horas más tarde, la Delegación del Gobierno anunció la segunda detención, sin precisar más datos. “La investigación sigue en marcha y se sigue trabajando en la identificación de las otras personas implicadas en el suceso”, declaró Rivas.

La víctima, residente en Arteixo y que fue enterrada el pasado miércoles en el cementerio de Feáns, recibió dos puñaladas, una en el abdomen y otra en el corazón, que le provocó la muerte. Los primeros indicios policiales apuntan a que la agresión mortal se produjo en el contexto de una pelea en el cruce de las calles Juan Flórez y Sinfónica de Galicia.

El entorno de Yoel Quispe y los amigos que le acompañaban esa noche aseguran que iba solo en el momento de la agresión, de la que no tuvo opción a defenderse ante la superioridad numérica de sus oponentes. La Policía también cree que el joven no estaba acompañado cuando recibió la puñalada mortal. Las investigaciones desde la mañana del suceso han fructificado en dos investigados, mientras que la operación, bajo secreto de sumario dictado por el juzgado, sigue abierta, por lo que no se descartan más arrestos.

La subdelegada indicó ayer por la mañana que se le comunicó a la familia del fallecido la detención de un coruñés de 21 años. “Queremos que sepan —dijo María Rivas— que desde el primer momento se ha puesto en marcha la investigación sin perder un minuto para conocer lo sucedido y para poner a los responsables a disposición de la justicia”. La familia del joven tiene en su poder un vídeo que muestra claramente los momentos previos a la agresión mortal, en el que aparece Yoel ante sus agresores, un grupo de varios jóvenes. Según apunta la familia, ninguno de los implicados en el incidente que aparece en el vídeo era amigo de Yoel. La grabación, por la cercanía con la que retrata los hechos, puede ser clave en la investigación.

Del caso se ocupa la Unidad de Delincuencia Organizada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, la misma que investigó el crimen de Samuel Luiz, que recibió una paliza mortal en el paseo marítimo de Riazor el 3 de julio de 2021.

La subdelegada del Gobierno elogió la labor de los agentes: “Quiero agradecer muy especialmente el trabajo y el esfuerzo a la Policía Nacional, que en estos días tan especiales para todos están haciendo un gran esfuerzo para esclarecer los hechos y como siempre que se les necesita, dan lo mejor de sí para aclarar lo sucedido”.

Agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso rastrearon a lo largo de la mañana de Nochebuena los contenedores de la calle Sinfónica de Galicia y de otras del entorno en busca del arma empleada. También tomaron testimonios y revisan imágenes de las cámaras de videovigilancia en todo el perímetro del lugar donde fue apuñalado el joven. Entre los primeros interrogatorios estuvieron los realizados a amigos de la víctima.

El entorno de Yoel Quispe se muestra desolado. “Era un buen chaval, sin maldad, muy bromista”, dice Manu Ares, que fue su entrenador en el Deportivo Cristal, club coruñés que juega en el campo de San Pedro de Visma. En sus filas, en las que el joven militó durante cinco temporadas en períodos alternos desde los 14 años, tenía Yoel algunos de sus amigos más íntimos. “Empezó en cadetes con nosotros. Era un chaval muy apreciado, de la casa. Había empezado a trabajar en algo del mar, y ahora estaba mirando si volvía a jugar”, cuenta su entrenador.

La familia, “optimista” y a la expectativa

La familia del joven Yoel Quispe acogió ayer con alivio y “optimismo” la noticia de las primeras detenciones, ya que ven más cercana la posibilidad de que pueda “hacerse justicia” y esclarecerse las circunstancias de lo sucedido. “Esperamos dar con el autor. Todavía no tenemos una información clara, son únicamente sospechosos. La madre está informada y nos consta que la policía está haciendo su labor”, cuenta uno de los parientes del joven, Raúl Chino. Los allegados de Yoel Quispe están siendo arropados por los integrantes de la numerosa comunidad peruana de la ciudad, por vecinos de A Coruña y también por representantes institucionales del país andino, como el cónsul peruano, residente en Vigo, que ha tendido la mano a la familia en estos momentos. “Su oficina está en contacto con nosotros, estaba afectado por el tema. Confiamos en que pueda resolverse pronto. Hemos notado la solidaridad de la gente en el entierro, de las familias de los amigos íntimos de Yoel”, revela. La familia pide que no cese la intensidad informativa en torno a lo sucedido con el joven, para que la ciudadanía “no se olvide” de lo ocurrido en la madrugada de Nochebuena en A Coruña. También llaman a participar en una comida en La Nueva Grela, este sábado, para recaudar fondos para la causa.