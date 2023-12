La Policía Nacional ha procedido a la tercera detención en relación con el apuñalamiento mortal de un joven la pasada Nochebuena en el centro de A Coruña. Los dos primeros arrestos por este caso se realizaron el jueves, el primero de madrugada, y este viernes ha trascendido el tercero. Según fuentes de la investigación, se les considera los tres principales implicados en la muerte del joven Yoel Quispe, de 22 años y español de origen peruano, el pasado 24 de diciembre de madrugada en el cruce de las calles Juan Flórez y Sinfónica de Galicia. A uno de ellos, la policía le considera el autor material del apuñalamiento. Los tres son coruñeses y rondan los veinte años, según las mismas fuentes.

La víctima falleció por una herida de arma blanca en el tórax, como había detallado la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas.

La Policía Nacional ya había detenido a otros dos hombres por el apuñalamiento mortal. El 091 considera a uno de ellos el autor de la puñalada que acabó con la vida del joven español de origen peruano de 22 años.

La primera detención, la de “un varón coruñés de 21 años”, como informó la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, se produjo en la madrugada del miércoles al jueves.

La víctima, residente en Arteixo y que fue enterrada el pasado miércoles en el cementerio de Feáns, recibió dos puñaladas, una en el abdomen y otra en el corazón, que le provocó la muerte. Los primeros indicios policiales apuntan a que la agresión mortal se produjo en el contexto de una pelea en el cruce de las calles Juan Flórez y Sinfónica de Galicia.

El entorno de Yoel Quispe y los amigos que le acompañaban esa noche aseguran que iba solo en el momento de la agresión, de la que no tuvo opción a defenderse ante la superioridad numérica de sus oponentes. La Policía también cree que el joven no estaba acompañado cuando recibió la puñalada mortal. Las investigaciones desde la mañana del suceso han fructificado en dos investigados, mientras que la operación, bajo secreto de sumario dictado por el juzgado, sigue abierta, por lo que no se descartan más arrestos.

Del caso se ocupa la Unidad de Delincuencia Organizada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, la misma que investigó el crimen de Samuel Luiz, que recibió una paliza mortal en el paseo marítimo de Riazor el 3 de julio de 2021.