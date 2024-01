La II Mostra Cinema por mulleres se celebrará del 22 de febrero al 9 de marzo en Los Cantones Cines con una variada selección de los más recientes largometrajes dirigidos por mujeres. El Concello da continuidad a esta programación con una muestra compuesta por diez películas internacionales y otras diez nacionales realizadas entre 2022 y 2023.

De estos 20 largometrajes, la mitad serán estrenos absolutos para el público coruñés. Entre ellas películas con múltiples premios, como How to have Sex de la directora británica Molly Manning Walker y O corno de Jaione Camborda, ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián. La muestra cuenta también con diversas películas nominadas a los Premios Goya 2024, como 20.000 especies de abejas o El maestro que prometió el mar.

Las entradas tendrán un precio de 4,5 euros y habrá dos pases diarios a las 18.00 y a las 20.30 horas. Todas las películas serán proyectadas en versión original con subtítulos.