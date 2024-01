La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, analiza la política turística de la ciudad que este año basa su estrategia en potenciar la Cultura de vivir.

¿Qué es la cultura de vivir que se ha mostrado en Fitur?

La misma que cualquier coruñés o coruñesa vive en su día a día. Y creo que ese es el principal valor de la nueva imagen turística. No nos hemos inventado nada nuevo sino que hemos puesto ante el visitante lo que somos y lo mejor de lo que tenemos. Nuestros paisajes, nuestra gastronomía, música o literatura. Pero también nuestra gente y nuestro carácter. Lo expliqué en Fitur. A Coruña cuenta con todo lo que un visitante busca en un destino turístico, pero tenemos algo que es más difícil de encontrar. Un carácter único que marca la diferencia y que es eso que hemos llamado nuestra “cultura de vivir”. En la época de la imagen y el postureo no hay nada más novedoso que reivindicar lo auténtico. Y eso es lo que hemos hecho con esta campaña.

Gastronomía, naturaleza y cultura. ¿Son los ejes más atractivos?

Son los tres más importantes, junto con la capacidad de albergar grandes eventos. No sólo culturales, también deportivos y de congresos. Como digo este año hemos apostado por reivindicar nuestro carácter. Y el buen coruñés disfruta comiendo bien, paseando por la ciudad, participando y conociendo gente en eventos y acabando la noche en un concierto o fiesta de barrio. Quien viene a visitarnos se contagia de ese espíritu y por eso se ha convertido en nuestro eje más atractivo, agrupando todos los otros.

¿Qué ámbitos hay que mejorar o reforzar para hacerlos más atractivos?

Creo que lo más importante es seguir manteniendo la calidad de nuestra oferta turística y cultural para seguir atrayendo turistas.

¿Es necesario un cambio en los Museos Científicos?

Los Museos Científicos constituyen una de las mejores ofertas culturales y científicas de nuestra Comunidad Autónoma. Como explico muchas veces, los niños y niñas conocen el mundo en A Coruña desde una experiencia casi mágica. La creación del universo desde el Planetario de la Casa de Las Ciencias, el origen del ser humano y su evolución desde la Domus y la importancia de proteger el mar desde el Aquarium Finisterrae, que por cierto este año está de 25 aniversario. Sobre un cambio en los Museos Científicos, yo creo que es una red que fue pionera en su momento y que hoy es una oferta consolidada. A modo de “anécdota”, casi podríamos decir que los Museos Científicos nacieron con la democracia. El primero, la Casa de las Ciencias, en el 83. Hace más de cuarenta años. Y poco a poco se han ido adaptando a las nuevas generaciones. Por ejemplo con el nuevo planetario o la renovación del módulo del parto, que son los grandes atractivos. Nuestra apuesta es seguir mejorándolos, claro. Pero así como tengo claro que lo que no funciona, hay que cambiarlo. Lo que sí debe potenciarse. Y este es el ejemplo.

Este 2024 es el 15 aniversario desde que la Torre fue declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué papel tiene el faro en el turismo de la ciudad y qué importancia va a tener el Plan Especial?

La Torre no es solo un faro, es un símbolo. No hay lugar que represente mejor la dualidad coruñesa de identidad propia y proyección universal, de ahí que este año tenga también un lugar destacado bajo el lema cultura de vivir.

Los últimos datos del INE muestran un repunte de las pernoctaciones de extranjeros, similares a antes del COVID. ¿Cómo se ha evolucionado en estos tres últimos años?

La apuesta por la internacionalización de A Coruña ha sido clave para ello. Lo hemos hecho a través de la cultura, con apuesta por artistas internacionales no sólo en eventos musicales sino también en exposiciones y ciclos artísticos. A nivel municipal, en estos tres últimos años hemos acogido la celebración del Año Internacional María Casares y el Año Picasso, con colecciones llegadas de la mano de artistas europeas. La última la de la francesa Orlan, en el Palexco. Y han sido tres años marcados por las tres exposiciones promovidas por la Fundación Marta Ortega. Sin duda un revulsivo para la llegada de visitantes de todo el mundo por su proyección internacional. Pero también la celebración de congresos como Ecosystems 2030, este año con la tercera edición ya como sede permanente. Y no puedo no recordar la celebración de la cumbre Hispano-Alemana, de repercusión mundial. La Marina ocupaba portadas españolas, alemanas y europeas con el presidente Pedro Sánchez y el canciller Olaf Scholz. Todo ello, junto con las conexiones internacionales, nos han ayudado a que la evolución sea muy positiva. El crecimiento ha sido paulatino y eso es una buena señal porque significa que se está consolidando.

Alvedro muestra buenas cifras, ¿cómo es su futuro a corto plazo? ¿Habrá nuevas conexiones nacionales e internacionales?

Como digo, nosotros hemos hecho una clara apuesta por la internacionalización. También en Alvedro. Pero no queremos que sea fruto de un día sino una estrategia meditada y bien dirigida. De ahí que en el pasado mandato impulsásemos un Plan Director para Alvedro, con la previsión de contar con 20.000 vuelos anuales. Para ello necesitamos mejorar la infraestructura, ampliando la terminal de pasajeros e introduciendo mejoras en las pistas tal y como comprometió el gobierno de España en su plan director. El interés en nuestra ciudad está y así nos lo demuestran los principales agentes turísticos y aerolíneas. Los ayuntamientos tenemos voluntad pero necesitamos una mayor capacidad y compromiso para poder hacer una estrategia a largo plazo. Y eso pasa por una apuesta autonómica, ahora mismo inexistente.

¿Y el tren? ¿Será competitivo, sobre todo, en los trayectos a Madrid?

La llegada de los nuevos trenes de alta velocidad aumentará la oferta de conexiones con Madrid, lo que supone la apertura a otros muchos destinos y una gran oportunidad para A Coruña. Como también la conexión con Portugal a través de Porto y Lisboa, reforzando la conectividad del eje Atlántico. Y también creo que lo que será decisivo para aumentar la calidad del servicio, será la futura Estación Intermodal.

La Sinfónica también aparece en el vídeo de promoción turística. ¿Es uno de los tesoros de A Coruña?

¡Y de Galicia! Nuestra Orquesta Sinfónica es un símbolo de ciudad y uno de nuestros mayores orgullos. En su escuela se forman grandes talentos de la música clásica internacional y por su cámara han pasado algunos de los mejores músicos. Su calidad sonora es excepcional pero aún más el proyecto que representa como herramienta de formación y divulgación de la cultura. Tanto la orquesta infantil como el coro joven de la OSG son uno de nuestros mayores activos a nivel cultural. Y representan nuestra cultura de vivir, porque muchos de nuestros coruñeses y coruñesas han pasado por sus tablas. Una de ellas Luísa Villalta, quién dejó el violín por la literatura sin abandonar la música.

El año pasado se dedicó a Piccaso, ¿quién serán las figuras protagonistas de este 2024?

Precisamente, la celebración de las Letras Gallegas este año girará en torno a la poeta Luísa Villalta. Ya hemos tenido dos eventos destacados a finales de año, honrando su figura en el día de Difuntos y con la figura en el Belén Municipal. Habrá más acciones, especialmente el 17 de mayo. También como parte de esa cultura de vivir que tan bien definía Luísa. Sin embargo, este año es el 15 aniversario de la Torre. Y como ya expliqué, será uno de los elementos centrales de la programación anual.

Vetusta Morla y Xoel López son los primeros confirmados para el Noroeste. ¿Cómo ha logrado sobrevivir este evento gratuito y convertirse en un referente en el panorama musical?

Pues como con todo, con mucho esfuerzo y dedicación. Antes hablábamos de que los Museos Científicos habían nacido con la democracia y al Noroeste no le falta mucho. Es una cita con historia y cada año se supera. Como dices, para esta 37 edición hemos confirmado ya dos artistas en Riazor, el escenario principal. Mantener los conciertos en la playa seguramente ha sido una de las claves. Al igual que las interesantes propuestas del cartel, con actuaciones de grandes referencias musicales como The Cure o UB40. Y también de artistas emergentes que hoy son iconos pop, como Rosalía. El público es fiel y además se pasa de generación en generación, como una buena receta familiar. El Noroeste es de los pocos, sino el único festival urbano totalmente gratuito en España. Esto supone un importante esfuerzo económico, también humano. Sin embargo, el éxito de cada edición hace que sigamos apostando por él. La gente lo agradece y nosotros a ellos.

¿Cuáles son los retos turísticos de A Coruña de cara al futuro?

Seguir avanzando en lo conseguido. La tendencia en visitantes es positiva y es algo que nos gustaría consolidar. En Fitur hemos tenido la oportunidad de charlar con profesionales del sector turístico y cultural y todos apuntan a que A Coruña se está convirtiendo en una de las referencias nacionales. Es algo de lo que estamos orgullosos y que el Observatorio de la Cultura viene de refrendar situándonos como la ciudad de Galicia mejor valorada y también del Noroeste. Además, venimos de recoger la Certificación Biosphere como destino turístico sostenible. El primero en Galicia con ese título, avalando nuestra estrategia turística como responsable, medio ambientalmente y también social. Nuestro principal reto es seguir avanzando en la proyección internacional sin perder nuestra esencia.