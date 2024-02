Tranvías reclama al Ayuntamiento de A Coruña el abono del descuento del bonobús desde agosto

La empresa que gestiona los buses urbanos, la Compañía de Tranvías, ha llevado al Ayuntamiento a los tribunales para reclamarle una compensación económica por la rebaja de diez céntimos en el billete que aplicó el Gobierno local de Marea Atlántica en 2019 y han tumbado los tribunales. Pero en otra demanda también reclama “facturas pendientes de pago por servicios prestados”. Aunque el Concello y la empresa no aclaran de qué se trata, fuentes sindicales apuntan a que es la parte municipal del descuento al 50% de los viajes con la tarjeta Millenium que cofinancian la administración central y local desde el año pasado. De acuerdo con Óscar Vieites, presidente del comité de empresa, la dirección les transmitió a los trabajadores que “el Concello no hizo efectivos los pagos que tenía que hacer” desde “agosto de 2023”, lo que ha llevado a la compañía a pedir préstamos para afrontar sus gastos corrientes, como las nóminas.

El descuento de la tarjeta Millenium es parte de un programa estatal que confinancia rebajas en el transporte público: el Estado paga un 30% del billete si otra administración abona otro 20%. En el caso de A Coruña, el Ayuntamiento pidió a la Xunta que cubriese el gasto, pero, como el Gobierno autonómico no quiso hacerlo, el Ayuntamiento lo asumió, en palabras de la alcaldesa Inés Rey, “con el fin de ayudar a los ciudadanos en un momento económicamente complejo”. Empezó a aplicarse el 1 de febrero, con carácter retroactivo desde enero, y la regidora estimaba entonces que tendría un coste para el Concello de 1,2 millones de euros hasta junio, el límite original del programa.

El descuento se sigue aplicando, por lo que la cifra, a estas alturas, debería superar los 2,5 millones de euros. O más, ya que los descuentos aumentaron los viajes. Según señalaban ayer fuentes municipales, Tranvías “batió el récord histórico de usuarios, casi 25 millones” en 2023, gracias a “los fondos públicos con los que tanto el Estado como el Concello subvencionamos el transporte, que hoy cuesta la mitad de lo que costaba a los usuarios”.

La lectura del Gobierno local, que no ha querido aclarar a este diario si dejó de transmitir su parte del descuento en agosto, es que este supuso un “consiguiente aumento de facturación” para la compañía. El Ayuntamiento se limita a señalar que la empresa le reclama “cantidades vinculadas a la no subida de tarifas, reclamación en la que defenderemos los intereses municipales”, pero sin confirmar a qué responden, ni cuál es el monto exigido.

El abono del descuento de la Millenium no estaba previsto en los presupuestos municipales del año pasado, prorrogados de 2022. Y, según ha podido comprobar este periódico, el Concello no añadió fondos para financiar esta subvención en las seis modificaciones de crédito que realizó a lo largo de 2023. El presupuesto sí que incluye una subvención de 7,5 millones de euros para el “transporte colectivo urbano de pasajeros”, pero esta cifra debía cubrir otros descuentos del bonobús que ya pagaba el Concello, y, en años pasados, los fondos asignados no resultaron suficientes y hubo que ampliarlos con modificativos.

Según Vieites, el director de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, le transmitió “verbalmente” al comité de empresa que los fondos municipales se interrumpieron en verano. “El Ayuntamiento seguro que dejó de pagar”, indica el líder sindical, si bien, puntualiza, no sabe con seguridad si ocurrió lo mismo con los del Estado. Este diario se puso este jueves en contacto con el Ministerio de Transportes para preguntar si había abonado su parte de la subvención, sin obtener respuesta, y la empresa tampoco quiso realizar declaraciones sobre esta cuestión.

Siempre de acuerdo con el presidente del comité de empresa de la Compañía de Tranvías, Prada les transmitió que “la empresa está pidiendo préstamos para pagarle a sus conductores ya que no tiene ese dinero”, si bien nunca han dejado de cobrar las nóminas. “A nosotros no nos deben nada”, aclara Vieites Según indica, en la empresa “notamos que hay falta de dinero” y que aunque los vehículos están bastante bien cuidados, no se renuevan”. Esta falta de inversiones se debe, al menos en parte, a que la concesión de la Compañía de Tranvías acaba este año, y a que la empresa congeló sus inversiones durante varios ejercicios ante “la incertidumbre jurídica” debido a la intención del anterior Gobierno local, de Marea Atlántica, de anular el contrato.

“Aplazamiento” en la demanda

La Compañía de Tranvías no ha querido realizar declaraciones a este diario más allá de señalar que el proceso abierto por responsabilidad patrimonial “no está aplazado ni suspendido”, pero sí afirma que ha realizado un “aplazamiento en la demanda de facturas pendientes”, sin aclarar cuáles son las condiciones de este aplazamiento.

El Gobierno municipal transmitió la demanda de la empresa a los grupos de la oposición en la Junta de Gobierno Local del miércoles, que aprobó que el Ayuntamiento se opusiese a los recursos de Tranvías. El asunto fue fuera del orden del día, y no se presentaron escritos explicativos a la oposición sobre la demanda. Fuentes presentes en la reunión afirman que el Concello afirmó verbalmente que la concesionaria había aceptado suspender el proceso judicial a petición del Ayuntamiento para intentar llegar a un acuerdo, mientras que otras afirman que lo que se dijo es que la empresa había aceptado retirar medidas cautelares, que tampoco se aclararon.

En cuanto a la reclamación de fondos por el descuento de diez céntimos en 2019, fuentes del Gobierno local culpan a “la bajada unilateral de tarifas realizada durante el mandato de la Marea”, que supone “una herencia económica importante que estamos estudiando para solucionar de la mejor manera, teniendo en cuenta que existe una sentencia firme que declaró ilegal esa bajada de tarifas”. La empresa, como adelantó este diario, pidió el año pasado una compensación por vía administrativa, es decir, directamente al Ayuntamiento, para evitar acudir al juzgado. Tras una “desestimación presunta” de esta petición, según la documentación municipal, se la pide ahora ante la Justicia.