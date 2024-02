La venta de los edificios en los que están los murales de Lugrís aún no está autorizada

[object Object]

La alcaldesa, Inés Rey, celebra que la Xunta esté “interesada” en comprar los murales de Urbano Lugrís en la calle Olmos. La regidora dijo ayer en una emisora de radio que “es una noticia magnífica” que el Gobierno autonómico “compre y ponga a disposición de los ciudadanos estos frescos”. Rey insistió en que “se restauren”. “La Xunta tiene esa capacidad técnica y económica”, comentó, a la vez que repitió que es “una noticia muy positiva para la ciudad”. La alcaldesa apuntó que “hay que ver cómo se retiran, que no comprometan la estabilidad del inmueble”, que actualmente se encuentra en muy mal estado. Rey recordó que “la mejor opción” es declarar estos murales Bien de Interés Cultural (BIC), una demanda que también defienden la asociación O Mural y el colectivo In nave civitas. La Xunta insiste en que está pendiente de que el Concello le envíe la documentación prometida para evaluar si hay que iniciar el procedimiento. El grupo municipal del PP critica la actitud del Gobierno local en este asunto al haber dicho Rey que el Concello no valora adquirir los frescos. “Destinan en el presupuesto de este año 1,8 millones a publicidad y propaganda y no tienen 30.000 euros para comprar los murales de la calle Olmos”, lamenta el portavoz, Miguel Lorenzo, que cree que el Ejecutivo “tiene que ser más ambicioso con el patrimonio, sobre todo con Lugrís”.