Los “peligros” de sacar a pasear al perro

Un suelo “peligroso” que provoca “numerosas caídas” y daña las almohadillas de los perros, fuentes “inservibles sin canalizar”, una iluminación inexistente o una valla “ilegal y peligrosa”. Es la realidad a la que aseguran que se enfrentan cada tarde las personas que sacan a pasear a sus perros por la zona canina del parque de Santa Margarita, que exigen al Concello medidas para revertir la situación y “un mínimo de cuidado y mantenimiento”. “Aquí hay desde hace ya tiempo todos los desperfectos del mundo y nadie ha hecho nada para mejorar la situación”, denuncian, a la vez que consideran que las obras del nuevo acceso al parque en el que está trabajando el Ejecutivo local “no tiene ni pies ni cabeza”. El Gobierno municipal asegura que ya está trabajando en dar respuesta a las reclamaciones ciudadanas como parte de los trabajos que se están acometiendo en la zona.

“Ya no es solo los perros, el peligro es también para nosotros”, denuncia Victoria Cousillas, una de las vecinas afectadas que cada tarde se reúne junto a otros dueños de canes para sacar a pasear a un perro que adoptó hace tres años. “Nada ha cambiado en este tiempo”, asegura. La mayor reivindicación del colectivo pasa por la “mejora urgente” del suelo de la zona canina, donde ya se han registrado varios incidentes. “Es un terreno peligroso por las piedras, no hay tierra, ya que está cubierto de guijarros sobresalientes”, explican los vecinos del parque, que denuncian caídas y heridas. “Nos hemos caído ya unas cuantas personas, alguna incluso se ha hecho un esguince, y los perros tienen cortadas las almohadillas”, aseguran los afectados.

Pero la lista de reclamaciones es larga. La falta de canalización de las fuentes hace que se formen “surcos y ríos”, lo que aumenta el riesgo de caídas. “Además, las fuentes se encuentran en mal estado”, añaden los dueños de perros, que denuncian que la zona de resguardo de personas es “insuficiente”. Y cuando se hace de noche, la cosa de complica. “La iluminación es lamentable y de noche no se ve nada, pudiendo tropezar fácilmente y perder de vista a los perros”, argumentan.

Los usuarios alertan de "fallos legales" en el canil, que se les queda pequeño

El parque cuenta también con un canil que a los “cerca de veinte perros” que pueden llegar a juntarse se les queda pequeño, según los vecinos, que denuncian “fallos legales” en las instalaciones. “Debería tener dos puertas de acceso y solo tiene una”, comentan, para añadir que las vallas “no llegan a la altura mínima de dos metros, pudiendo cualquier perro saltar y escaparse”, relatan. A eso, añaden el peligro que suponen la terminación de las vallas en forma de pico.

Preguntado por estas quejas, el Concello remite a un comunicado del pasado mes de enero, en el que informaba del inicio de la mejora del área canina con una reforma del acceso, cambios en la superficie actual y la creación de una entrada al parque desde la calle San Mateo. Un acceso que los vecinos ven “innecesario”. “La obra no tiene ni pies ni cabeza, no sé para quién van a hacer esa entrada si por ahí no pasa nadie y ya hay dos entradas abiertas a menos de 200 metros cada una”, explican los vecinos, que consideran que este tercer acceso “no da servicio a la población de la zona”.

Los dueños de perros temen que, en vez de ver ampliado el canil, el espacio se reduzca con las obras que se lleven a cabo en el parque. Pero el Concello asegura que los trabajos no implicarán la reducción de ese espacio para los perros y que, además del suelo, mejorará la iluminación de la zona. El Ejecutivo local anuncia que también creará una nueva zona de entrada y de lavado de los animales y que restaurará el cierre del espacio. Además, tiene previsto el ajardinamiento del perímetro y todo el acondicionamiento de la zona.