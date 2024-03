El Concello de A Coruña comprará energía a Iberdrola, un contrato que se demoró por la guerra de Ucrania

El Ayuntamiento de A Coruña espera contratar en “las próximas semanas”, a Iberdrola para que suministre energía a las dependencias municipales, de acuerdo con un informe del servicio de Infraestructuras al que ha tenido acceso a este diario. Este acuerdo tendrá un coste anual “como máximo de 3,5 millones” y acabará con una situación en la que la energía se compra en precario; el contrato se pospuso por la “incertidumbre” en el mercado por “los conflictos bélicos europeos”, señala el informe en referencia a la guerra de Ucrania.

De acuerdo con el texto, fechado el miércoles de la semana pasada, el Concello tenía hasta mayo de 2021 un contrato con Endesa para que le suministrase la energía tanto para farolas como para dependencias. En marzo de 2021, antes de que acabase, sacó dos concursos para cubrir estos suministros por separado; el de dependencias municipales preveía un importe máximo de poco más de 2,9 millones en un año, es decir, casi 600.000 euros menos que ahora. Pero ambos quedaron desiertos, por lo que el Concello siguió comprando energía a Endesa “según mercado” y con los márgenes que preveía el contrato vencido.

En 2022 se contrató el suministro de energía para farolas, pero no para dependencias municipales, de mayor cuantía, porque “no se podía asegurar que no volviera a quedar desierto”, según la versión municipal. En 2023 los precios bajaron y se hicieron más estables, por lo que “se podría haber licitado un nuevo contrato”, pero el Concello se encontró con un problema: no había dinero.

El presupuesto para energía de ese año, prorrogado desde 2022, era de 6,5 millones, pero hubo que destinar “la mayor parte del crédito disponible” a abonar facturas “con excesivo precio del ejercicio 2022”. Hubo que realizar transferencias de fondos, y “el gasto final en suministro de energía” , de alumbrado e instalaciones, se aproximó a los ocho millones. Ahora, el Concello ha decidido acogerse a un acuerdo marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al que la Junta de Gobierno Local aprobó unirse el mes pasado. A través de este mecanismo, prevé contratar a Iberdrola de modo “ágil y rápido”.

Pagos atrasados

El informe de Infraestructuras forma parte de un expediente que se verá en la Comisión de Facenda del Concello de este lunes. A través de este, el Gobierno local quiere reconocer de manera facturas con Endesa por suministros de 2022 y 2023, esto es, fechas en las que ya tenía el contrato caducado. El valor conjunto es de algo más de 1,7 millones, y el pleno de este jueves votará si las reconoce, y, por tanto, se paga a la empresa.

Pero ante esto pone reparos el interventor municipal, que señala que el suministro de Endesa a las dependencias municipales lleva desde 2021 sin “observar ninguno de los procedimientos de contratación” establecidos por la ley. Además, indica que el dinero presupuestado para abonar este servicio no fue “suficiente para afrontar el gasto”. En base a esto, considera que el reconocimiento extrajudicial de estas facturas está viciado por “doble nulidad”, esto es la falta de crédito municipal y de “procedimiento legalmente establecido”. Pone un reparo de carácter suspensivo, y si el pleno vota para reconocer el pago, afirma, asume “implícita o tácitamente” levantar este.