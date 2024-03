De “dar largas” al OK inmediato de la Xunta: cómo lograron los alumnos la oruga mecánica para Anxo en A Coruña

Hasta el pasado domingo, la Consellería de Educación dio “largas” a la petición del colegio Anxo da Garda de A Coruña para facilitar la adquisición de una oruga mecánica para el niño de 10 años Anxo Carneiro, quien, al tener que moverse en silla de ruedas por una enfermedad rara, no puede subir al patio descubierto del centro en los recreos. Pero el domingo, solo un día después de que se subiese a YouTube, y rápidamente se viralizase, un vídeo con alumnos del colegio cantando una canción con la que reclaman la oruga para su compañero Anxo, la Xunta respondió al Anxo da Garda con la aprobación del presupuesto para comprar el aparato mecanizado para que el niño pueda salvar la escalera de ocho peldaños que le impide ir al patio exterior. El vídeo ya suma casi 5.000 visualizaciones en tres días.

Fuentes del colegio de la calle Monte das Moas, en O Castrillón, apuntan que el centro pidió a Educación medidas para facilitar el acceso de Anxo del patio cubierto al descubierto desde que empezó a sufrir problemas de movilidad que lo obligaron a tener que usar una silla de ruedas. Eso ocurrió cuando el niño cursaba 2º de Primaria, y ahora está en 5º. Padece síndrome de Melas, un raro trastorno genético que debilita su sistema motriz. La Jefatura Territorial permitió algunas modificaciones en el colegio, pero no otras.

“Se eliminaron barreras parcialmente. Conseguimos que se instalase un ascensor en el interior del colegio y que colocasen una rampa en una de las puertas laterales porque en la principal hay escaleras y no puede subir. Pero en el patio la Xunta nos dijo que era muy complicado actuar, que no se podía eliminar la escalera que une los dos patios”, explican las fuentes del centro consultadas por este diario.

La idea de utilizar una oruga mecánica para transportar a personas con problemas de movilidad surgió este curso, la promovieron tutoras de Anxo, que se informaron de lo que costaría un aparato adaptado como este —unos 5.000 euros— y de la forma en la que se utilizaría en el colegio para salvar las escaleras del patio. Trasladaron a la Xunta esta posible solución, pero, según señalan las fuentes del Anxo da Garda, Educación no respondió a la petición de adquirir una oruga. “Nos movilizamos, pedimos dinero y nos dieron largas. El domingo, después del vídeo con la canción para Anxo que pide la oruga, nos llamaron”, dicen estas fuentes.

“Tal como ya se informó al centro, la Consellería de Educación va a proceder a la compra de la oruga mecánica. Cabe señalar que este fue el elemento propuesto por la propia comunidad educativa y, de hecho, ya se realizaron pruebas del mismo en el centro”, confirma la Xunta a este periódico.

Cuando Anxo pueda usar la oruga, que le permitirá subirse en ella con una silla adaptada para pasar del nivel bajo del patio al alto, podrá juntarse con los compañeros de su clase que juegan y corren al aire libre apartados de la zona donde el resto de alumnos hacen deporte, que es en la que el niño, a cubierto y con menos luz, pasa todos los recreos en compañía de una cuidadora. “La oruga no solo será positiva para el día a día de Anxo en el colegio, sino para que también puede desplazarse con ella a hacer actividades con su clase en las salidas educativas. A algunas no ha podido ir porque se encuentra con barreras y no puede participar con los demás”, cuentan las fuentes del Anxo da Garda.