Los proyectos más comprometidos en A Coruña por la prórroga del presupuesto estatal

La renuncia del Gobierno de Pedro Sánchez a tramitar los Presupuestos Generales del Estado para 2024 por el adelanto electoral en Cataluña pone en entredicho la continuidad de algunos proyectos de inversión estatal en A Coruña y su comarca que aún no han iniciado sus trabajos o que no se han licitado o adjudicado. En este grupo se incluyen planes como la ampliación del puente de A Pasaxe, la construcción del vial 18, la eliminación del baipás de Betanzos-Infesta en la línea ferroviaria A Coruña-Ferrol, la restauración de las murallas de la Ciudad Vieja o el enlace en Miño para evitar entrar en el núcleo urbano al salir de la AP-9.

Otros proyectos con fases en desarrollo, como la conexión ferroviaria al puerto exterior, la ampliación de Alfonso Molina o la reforma de la Real Academia Galega, para los que había partidas proyectadas en 2024 en las cuentas de 2023, no se verían afectados, según aseguraron ayer el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, la alcaldesa, Inés Rey, y fuentes de la Autoridad Portuaria. Al tener algunos financiación a través de fondos europeos, se exige el cumplimiento de los plazos previstos.

“Galicia tiene proyectos de gran calado en marcha y no tiene por qué resentirse, vamos a seguir desarrollándolos”, garantizó el delegado del Gobierno, sin concretar qué planes. Algo más precisa fue la regidora de A Coruña: “Vamos a esperar a preparar los presupuestos de 2025. En cualquier caso, hay actuaciones garantizadas que comenzarán, como la reforma de la avenida Alfonso Molina o tantas otras”; fuentes municipales incluyen en este apartado la cuarta ronda o prolongación del acceso al puerto exterior.

A continuación se repasan aquellos proyectos estatales en la ciudad y su entorno metropolitano que todavía esperan importantes avances, además de partidas presupuestarias, así como otros que están en distintas fases de desarrollo.

Puente de A Pasaxe

En las cuentas de 2023 la conexión viaria entre los concellos de A Coruña y Oleiros tenía una partida de medio millón de euros y ninguna proyectada para los tres años siguientes. Los trabajos no han empezado. El proyecto constructivo de la primera fase lo está redactando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, su coste se estima en 31,3 millones y las obras incluirían la construcción de un viaducto paralelo al actual para añadir dos nuevos carriles, uno por cada sentido, aceras más anchas y carriles bici. El proyecto provisional de la segunda fase no se prevé que arranque hasta el año 2029. Transportes pidió el mes pasado al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga de dos años para que no caduque el informe de impacto ambiental del proyecto, publicado en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2020, con una vigencia de cuatro años.

Vial 18

Tampoco tiene estimación presupuestaria para 2024 en las cuentas del año pasado que serán prorrogadas. Es la carretera que debe conectar la AP-9 y la tercera ronda y el último paso adelante que ha dado fue en octubre de 2023, cuando el BOE publicó la declaración de impacto ambiental tras año y medio sin noticias después de que el Gobierno central frenase la tramitación del proyecto al observar que se habían producido fallos en el procedimiento, que había empezado en 2014.

Baipás de Betanzos

Su mínima partida de 2023, solo 28.460 euros, no estaba acompañada de proyecciones para los años siguientes. El proyecto para reducir en siete minutos el viaje en tren entre A Coruña y Ferrol apenas ha tenido recorrido: el estudio, adjudicado hace cinco años, aún se encuentra en “fase de planificación”, y dentro de esta etapa, en sus “fases finales de redacción”, a las que sucederán la aprobación provisional, su exposición pública y su visto bueno definitivo. Los plazos de cada fase se desconocen.

Murallas de la Ciudad Vieja

La reforma de los muros de la Ciudad Alta, presupuestada en 1,7 millones, ha tenido partidas simbólicas de 10.000 euros en los últimos dos años y las cuentas de 2023 no recogían inversiones superiores al medio millón, hasta 2025. Ningún trabajo ha comenzado en la zona.

Enlace de Miño

El proyecto para evitar entrar en el núcleo de Miño al salir de la AP-9 mediante dos rotondas para canalizar el tráfico contemplaba una inversión de 5,7 millones, según el anuncio que hizo el Gobierno municipal en 2023, pero la actuación no aparecerá en las cuentas de 2024, por lo que deberá esperar a futuros presupuestos.

Alfonso Molina

Inés Rey garantizó ayer que la prórroga del presupuesto de 2023 no alterará la ampliación del principal vial de acceso a la ciudad, ya adjudicada a Copisa en noviembre y con un millón de euros previstos para 2024. La primera fase ya está concluida, ya que consistía en la instalación de una pasarela peatonal entre Palavea y Pedralonga, y la empresa, según información de Transportes, ha iniciado “trabajos previos” que consisten en la “identificación de servicios afectados y replanteos topográficos”. Las proyecciones presupuestarias en 2023 fijaban además gastos de tres millones en 2025 y de once en 2026.

Cuarta ronda

Fuentes del Concello apuntan que la prolongación del acceso viario al puerto exterior tampoco se verá afectada por la prórroga de los presupuestos estatales al estar “ya adjudicada la redacción del proyecto”. Para este paso hay un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que el horizonte para que empiecen los trabajos de este vial que descongestionará el tráfico en los polígonos es amplio. Las cuentas de 2023 tenían 500.000 euros ese año y no recogen partidas previstas desde 2024 en adelante; se estima que la actuación costará 27,4 millones de euros.

Tren del puerto exterior

Las principales obras en punta Langosteira no sufrirán alteraciones pese a la falta de nuevos presupuestos para 2024, aseguran fuentes de la Autoridad Portuaria, al estar incluidas en el Plan de Empresa de este año aprobado por la entidad. La conexión ferroviaria empezó en septiembre de 2022 y no acabará hasta finales de 2026. De sus más de 123 millones de presupuesto, faltan unos 100 por gastar, que las proyecciones repartían entre este año y los dos siguientes. En el mismo plan empresarial, y por tanto sin riesgo a no ser ejecutada, está la red ferroviaria de los muelles de Langosteira, cuya obra aún no ha comenzado. Pronto se adjudicará, empezará este año y durará dos, apuntan las fuentes portuarias.

Estación intermodal

La reforma de la terminal ferroviaria de San Cristóbal es otra obra en marcha. El Estado la comenzó en 2023 y, entre otros trabajos, se han retirado raíles en la playa de vías. Tenía 23,5 millones consignados para el año pasado y una previsión de más de 80 hasta el año 2026. Además la Xunta trabaja en la construcción de la terminal de autobuses y el Concello, en los accesos.

Ría de O Burgo

El dragado de la ría, iniciado hace tres años, debería terminar en mayo de 2024, año para el que el presupuesto estatal que se prorrogará estima una partida de 11,2 millones. Ya se ha desmontado parte del material de la obra y los mariscadores esperan retomar su actividad tras acabar los trabajos.

Real Academia Galega

De los 3,1 millones de euros que cuesta la reforma de la casa-museo de Emilia Pardo Bazán, una mitad aparece presupuestada en 2023 y la otra en 2024. La obra en la sede de la calle Tabernas, en la Ciudad Vieja, comenzó el año pasado.