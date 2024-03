Las promesas deportivas por las que esperan Pedralonga y Oza

El programa electoral con el que Inés Rey concurrió a las elecciones locales de 2023 para revalidar el mandato socialista incluía en su apartado deportivo la creación de un plan de reestructuración, reforma y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. A este plan, que comenzó a perfilarse en el mandato anterior en el marco del Consello Municipal do Deporte, vincula el Ejecutivo municipal dos proyectos anunciados en los anteriores comicios de 2019, y también previstos para el periodo 2023-2027, pero de los que a día de hoy se desconocen avances. Se trata de una ciudad deportiva incluida en los terrenos de la antigua fábrica de armas en Pedralonga —hoy la Ciudad de las TIC— y de una estación náutica municipal en Oza.

El Gobierno local evita en la actualidad ser concreto respecto a estos proyectos. En respuesta a preguntas del grupo municipal del PP remitidas hace dos plenos sobre el complejo de Pedralonga y la base náutica de Oza-As Xubias, el Ejecutivo socialista se limita a contestar que “el presupuesto de 2024 permitirá comenzar con lo previsto en el plan director de instalaciones”, sin explicar en qué fase se encuentra cada proyecto, su coste o necesidades, aspectos por los que preguntaron los populares.

Consultado por este periódico, el Gobierno municipal no responde si existe ese mencionado plan director de instalaciones deportivas, documento que no se encuentra en la web municipal. En el presupuesto de 2024, aprobado en tiempo y forma este ejercicio y negociado con el BNG, figura una partida de 600.000 euros bajo el concepto “rehabilitación de instalaciones deportivas”, pero no aparecen partidas concretas ni para la base de deportes náuticos de Oza ni para la ciudad deportiva de la zona de la Ciudad de las TIC.

Este complejo deportivo “compatible” con el polo de innovación tecnológica preveía en el programa socialista de 2019 la creación de un “estadio de atletismo y campos de fútbol homologados para rugby y fútbol gaélico”. Antes de las elecciones de 2023 añadía la candidatura del PSOE que utilizaría energía renovable. Y en la respuesta que el Gobierno local dio al PP hace dos plenos se apunta a “documentos con instalaciones proyectadas” y se alude a “pistas multideporte, piscina y pistas de atletismo cubiertas”.

Para poder usar parte de la antigua fábrica de armas, el Gobierno local aprobó en 2021 la formalización de la compra de las instalaciones deportivas ya existentes en la zona, por las que pagó un millón de euros al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Se encuentran en el vértice del ámbito junto a la avenida Alfonso Molina en el punto donde empieza uno de los extremos de la pasarela peatonal recién construida que une Pedralonga con Palavea.

Respecto a la base náutica de Oza, el Gobierno local responde al PP que su coste “se tiene que valorar en el proyecto que se lleve a cabo” y no apunta plazos. La iniciativa había surgido en el mandato de Marea Atlántica, que no la pudo poner en práctica por las exigencias de Demarcación de Costas, al proponerse su ubicación en los antiguos Astilleros Valiña. En 2021, con el PSOE en el Gobierno local, el Concello aceptó las condiciones impuestas por Costas para utilizar esos terrenos en régimen de concesión durante 50 años.

Pero en la zona el Ayuntamiento solo ha dado uso como estación náutica provisional a las instalaciones que ocupa el club SD As Xubias. Su presidenta, Ruth Arrojo, indicó justo hace un año que esa estancia presenta diversos problemas (goteras, falta de ventilación y de espacio para equipamiento, plagas, suelo levantado). “Había un proyecto para realizar lo que sería una base náutica, pero lo que sucedió con eso lo desconocemos”, comenta.