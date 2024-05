Cumbre gallega de investigación en cáncer en A Coruña: “El impacto futuro de la inteligencia artificial en la oncología va a ser revolucionario”

El doctor Fernando Torres Andón, investigador del Grupo de Oncología del Inibic-Chuac, coordinado por la doctora Rosario García Campelo, forma parte del Comité organizador de la IX Jornada de Investigación Biomédica del Cáncer en Galicia, celebrada ayer en el Hospital Universitario. “Mi labor se ha focalizado más en la segunda sesión, centrada en la inmunoterapia y el microambiente tumoral”, explica el doctor Torres, quien subraya que, “en los últimos años, los resultados de la inmunoterapia han sido muy importantes en algunos pacientes con cáncer”, que no respondían a los tratamientos tradicionales. “Se está estudiando cómo está el sistema inmune de los pacientes con cáncer. Qué estrategias podemos utilizar para reeducar el sistema inmune que no funciona para luchar contra esa dolencia, y lograr que pueda hacerlo”, apunta el investigador del Grupo de Oncología del Inibic, y especifica: “Nosotros queremos estudiar el microambiente tumoral, es decir, no solo las células tumorales, sino todo lo que las rodea, en los pacientes con cáncer que no responden a la inmunoterapia”.

“El objetivo”, avanza, “es intentar predecir qué pacientes van a responder a la inmunoterapia y cuáles no lo van a hacer”, para “así poder seleccionar los tratamientos con más éxito para cada uno de ellos”. “En la sesión de la IX Jornada de Investigación Biomédica del Cáncer en Galicia dedicada a la inmunoterapia ha habido algunas charlas muy interesantes sobre nuevas tecnologías para estudiar el microambiente tumoral, así como algunas presentaciones sobre el desarrollo de nuevas inmunoterapias para mejorar lo que hay, algo en lo que nosotros también estamos trabajando”, resalta el investigador del Grupo de Oncología del Inibic, a donde se incorporó “hace un año” para “desarrollar un nuevo laboratorio sobre investigación básica”.