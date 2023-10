Aunque son como un miembro más de la familia, las mascotas no siempre pueden acompañarnos durante las vacaciones. Y no solo durante los meses de verano, ya que mucha gente no puede hacerse cargo de ellas durante los fines de semana. En A Coruña, existen residencias y hoteles para perros que además de ofrecer servicios de alojamiento, comida y baño suponen una experiencia de socialización muy positiva para el animal. Aquí tienes seis propuestas en la ciudad y alrededores.