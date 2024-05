Alonso y Sainz saldrán 15º y 3º en el GP de Miami

Los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz saldrán 15º y 3º, respectivamente, en la carrera de este domingo del Gran Premio de Miami.

El madrileño Sainz (Ferrari) aseguró que “sabía que podía estar entre los tres primeros clasificados” y explicó que a pesar de que es una pista complicada, ”salir con aire limpio es clave”.

Sainz destacó al término de la sesión la dificultad del trazado urbano de Miami, porque “siempre que terminas la vuelta piensas que podrías haber ido más rápido” o que ”lo podría haber hecho más rápido”, pero incidió en que es un circuito en el que ”es casi imposible hacer una vuelta perfecta porque siempre hay un lugar donde el coche desliza, sobrecalienta o el viento llega distinto”.

Por su parte, el asturiano Alonso aseguró este sábado que no encontraron ”el ritmo en ningún momento” y que la décimo quinta plaza era su posición, porque es la misma que habían conseguido en la Q1.

”Hemos hecho algunos cambios entre la sesión y la crono pero no han sido los adecuados y no podemos hacer nada ya. Supongo que será una carrera difícil y habrá que aprender”, lamentó Alonso, que no se metió en la ronda final de clasificación del Gran Premio de Miami.

Así, comentó en declaraciones a DAZN que habían intentado salir con gomas blandas usadas para ver si así el monoplaza rodaba mejor al tener tan poca degradación el circuito, pero no lo consiguieron y ninguno de los dos pilotos de Aston Martin alcanzaron la Q3.

Clasificación para el GP de Miami